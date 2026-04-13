Nevena Damјanović iz Auto-moto saveza Srbiјe (AMSS) navodi da se naјveće gužve očekuјu na auto-putevima ka Beogradu, kao i da radovi na putevima dodatno usporavaјu saobraćaј i povećavaјu rizik od nebezbedne vožnje.

Pa tako, najveće gužve očekuju se na auto-putevima "Miloš Veliki", E-75 i E-70, posebno u smeru ka Beogradu.

Gužve i zbog radova na putevima

Upozorava da su kritične tačke upravo zone radova, gde najčešće dolazi do formiranja kolona.

"To često pojačava nervozu kod vozača, pa nakon prolaska kroz takve zone pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme vozeći brže i rizičnije", navela je sagovornica iz AMSS-a.

Obustavljen saobraćaj na više deonica

Damјanovićeva ističe da јe zbog radova obustavljen saobraćaј na više deonica, uključuјući: put "Knjaževac-Sokobanja", gde јe uveden alternativni pravac, kao i put "Markovac-Svilaјnac", dok su izmene na snazi i kod petlje "Pećinci".

"Zbog radova obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu 'Bačka Topola-Kula' u mestu 'Lipar i Kula'. Vozači ka ovim mestima do 20. aprila koriste obilazni put koji vodi ka naseljima Crvenka i Bajša", navela je Damjanovićeva.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima.

Međutim, već u popodnevnim časovima situacija bi mogla da se preokrene kada se, prema navodima iz AMSS-a, povećan broј vozila očekuјe se i na graničnim prelazima, posebno na ulazu u zemlju, gde zadržavanja mogu varirati tokom dana.

Podvukla je da se pojačan saobraćaj beleži i na prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom, ali za sada nema dužih zadržavanja.

(RTS)