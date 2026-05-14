Blokaderski haos koji se danas dogodio ispred Pravnog fakulteta u Beogradu izazvao je šok, bes i strah među građanima, dok javnost sve glasnije poručuje da više nema povlačenja i nema relativizacije. Incident koji je kulminirao povređivanjem starijeg muškarca dogodio se nakon što su blokaderi, uprkos zakonima i upozorenjima, ponovo nezakonito zauzeli prometnu saobraćajnicu u Bulevaru kralja Aleksandra i praktično uzeli ulicu pod svoju kontrolu.

Prema svedočenjima građana koji su se zatekli na licu mesta, blokaderi su zaustavljali vozila, provocirali vozače i stvarali atmosferu haosa i nasilja, zbog čega je ubrzo došlo do ozbiljnog incidenta.

Jedan automobil marke „opel“ oborio je starijeg muškarca na pešačkom prelazu, dok je drugi vozač iz „tojote“ ušao u sukob sa okupljenima i tom prilikom je povređen. Građani koji su prisustvovali incidentu tvrde da je upravo nezakonita blokada izazvala celu tragediju i da nema nikakvog opravdanja za ponašanje ljudi koji, kako kažu, pokušavaju da silom uređuju državu i društvo.

Čovek je, prema dostupnim informacijama, na svu sreću prošao sa lakšim povredama, ali građani upozoravaju da je blokaderska bahatost i otvoreno nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije — koji svim građanima garantuje slobodu kretanja — moglo da dovede do katastrofe i izgubljenog života.

Građani besni: „Oni su izazvali nesreću“

Na društvenim mrežama i među građanima dominira jedan stav — blokaderi su direktno izazvali današnji incident.

Mnogi ističu da su ponovo pokazali da se ponašaju kao drumski razbojnici, da napadaju ljude i pokušavaju da preuzmu pravdu u svoje ruke. Upravo zbog toga sve je više onih koji upozoravaju kako bi Srbija izgledala kada bi takve grupe zaista imale vlast.

Jedan uznemireni Beograđanin, koji se danas zatekao u Bulevaru kralja Aleksandra, rekao je za Informer da ga je prizor podsetio na potpuno urušavanje sistema.

– Bilo bi strašno kada bi svako uzimao pravdu u svoje ruke. Država bi se raspala. A najgore od svega, upravo su blokaderi krivi za sve što se danas dogodilo ispred Pravnog. Sada pokušavaju da tragediju iskoriste za političke poene – rekao je on.

Prema njegovim rečima, pojedini organizatori protesta ponašaju se kao da priželjkuju haos kako bi iz njega izvukli političku korist.

Đokić odmah dotrčao, ali gde je bio ranije?

Poseban bes izazvalo je pojavljivanje rektora Vladana Đokića neposredno nakon incidenta. Građani na društvenim mrežama postavljaju pitanje zbog čega ga nije bilo kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život, dok je danas, kako tvrde, među prvima stigao na mesto incidenta.

Kritičari smatraju da su pojedini predstavnici akademske zajednice i opozicionih struktura odmah pokušali da iskoriste situaciju za političku kampanju, dok su tajkunski mediji, prema ocenama dela javnosti, počeli da šire priču o „namernom gaženju studenata“, zanemarujući činjenicu da se incident dogodio tokom nezakonite blokade saobraćaja.

Analitičari upozoravaju da nastavak radikalizacije protesta može dovesti do još težih posledica i novih tragedija na ulicama Beograda. Upravo zato građani sada očekuju jasnu reakciju države i institucija kako bi se sprečilo dalje nasilje i vraćeno normalno funkcionisanje grada.