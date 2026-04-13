Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila 2026. godine donosi situacije u kojima ćete morati da prilagodite svoj stav novim okolnostima, ali bez odustajanja od ključnih ciljeva. Na poslu se otvaraju vrata kroz osobu koja vas ranije nije primećivala, moguće je novo zaduženje ili promena tima. U ljubavi se pokreće tema zajedničke odgovornosti, pa se jasnije vidi ko koliko ulaže. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju nekoga u kratkom susretu, ali sa snažnim utiskom. Obratite pažnju na tempo, izbegavajte pretrpavanje rasporeda. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

Praktične odluke su u fokusu vašeg nedeljnog horoskopa - sređivanje finansija, prostora ili planova za naredne mesece. Na poslu dobijate priliku da pokažete pouzdanost kroz jedan konkretan zadatak koji traži strpljenje. U ljubavi su naglašeni mali svakodnevni gestovi, manje reči, više dela. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju stabilnu osobu u mestu gde provode skoro svaki dan. Obratite pažnju na ishranu i opterećenje vrata i ramena. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BLIZANCI

Spremite se za pojačan tempo, više poziva, sastanaka i izmena planova. Na poslu vam koristi brzina razmišljanja, ali ne preskačite važne detalje u dokumentima ili prepiskama. U ljubavi kreće faza otvorenijih razgovora. Nešto što je do sada bilo između redova, sada se jasno izgovara. Slobodni Blizanci mogu da započnu flert preko poruka koji iznenađujuće brzo prelazi u viđenje uživo. Obratite pažnju na disajne puteve i potrebu za kratkim pauzama na vazduhu. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

RAK

Pred vama su dani koji stavljaju fokus na privatni život i osećaj sigurnosti. Na poslu će vam najviše prijati rad u miru ili iza kulisa, bez prevelike izloženosti. U ljubavi je naglašena potreba za toplinom i podrškom, moguće su teme vezane za dom, selidbu ili zajednički prostor. Slobodni Rakovi mogu da upoznaju nekoga preko porodičnih krugova ili komšiluka. Obratite pažnju na variranje raspoloženja i navike u ishrani, posebno u drugom delu nedelje. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

LAV

Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila 2026. godine pokreće vašu potrebu da se istaknete kroz sastanke, dogovore, prezentacije. Na poslu vaš glas može da presudi u jednoj situaciji, ali vodite računa da ne preuzmete ulogu i sudije i izvođača radova. U ljubavi vam prija više kretanja i zajedničkih aktivnosti, manja je tolerancija na monotoniju. Slobodni Lavovi mogu da započnu interesantnu komunikaciju sa osobom koja se ističe stilom ili javnim nastupom. Obratite pažnju na kičmu i napetost u leđima, prijaće vam razgibavanje. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

DEVICA

Zvezde vas savetuju da se ove nedelje fokusirate na praktične zadatke i finansijske odluke. Na poslu ćete umeti da uhvatite ritam i završite seriju manjih obaveza koje su se nakupile, što vam kasnije otvara prostor za veće projekte. U ljubavi se javlja potreba za redom i predvidljivošću, tražite jasne dogovore umesto priče "videćemo". Slobodne Device mogu da dobiju poruku ili poziv od osobe koja ih je posmatrala duže vreme. Obratite pažnju na probavu i kvalitet sna. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

VAGA

Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila 2026. godine pojačava vašu vidljivost. Ljudi vas više primećuju, bilo da je reč o poslu, društvu ili onlajn prostoru. Na poslu vam koristi šarm u kombinaciji sa jasnim stavom, naročito u kontaktu sa nadređenima. U ljubavi može doći do preokreta. Nešto što je delovalo neodređeno, sada dobija jasan pravac. Slobodne Vage mogu da upoznaju nekoga ko im deluje potpuno drugačije od prethodnih izbora. Obratite pažnju na ravnotežu tečnosti u organizmu i bubrege. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Unutrašnji rad vas tera da preispitujete neke stare odluke i motive, ali na zreliji način nego ranije. Na poslu vam više prija da planirate i strateški posmatrate situaciju nego da budete stalno u prvom redu. U ljubavi se otvaraju teme poverenja, tajni ili onoga što se ne govori naglas. Moguće je iskreno oslobađanje kroz jedan razgovor. Slobodne Škorpije mogu da primete osobu koja ih intrigira svojom diskretnom pojavom. Obratite pažnju na imunitet i potrebu za vremenom za sebe. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRELAC

Više kontakata sa prijateljima, grupama i ljudima sa sličnim interesovanjima. Na poslu se naglašava timski rad, pa kroz saradnju sa različitim profilima dolazite do boljeg rešenja. U ljubavi se pojavljuje želja da budete i prijatelji i partneri u isto vreme, a otvoren razgovor o planovima i idealima dodatno zbližava. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju nekoga preko društvenih mreža ili grupnog okupljanja. Obratite pažnju na noge i zglobove, nije vreme za preterivanje sa fizičkom aktivnošću. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

JARAC

Ova nedelja izdvaja područje karijere i dugoročnih ambicija. Na poslu se otvara mogućnost da preuzmete ozbiljniju ulogu ili odgovornost, čak i ako u startu deluje zahtevno. U ljubavi mogu da se pokrenu teme statusa veze, planiranja budućnosti ili usklađivanja sa poslom. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju zrelu, ambicioznu osobu preko poslovnog okruženja ili formalnog događaja. Obratite pažnju na pritisak i potrebu za odmorom posle intenzivnog dana. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

VODOLIJA

Idealni dani za učenje, kurseve, planiranje puta ili susret sa ljudima iz drugih sredina. Na poslu je povoljno vreme za nove ideje, prezentacije i sve što uključuje tehnologiju ili inovacije. U ljubavi vam prija da sa partnerom izađete iz rutine i probate nešto novo, makar malu promenu u svakodnevici. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju interesantnu osobu kroz predavanja, onlajn edukacije ili put. Obratite pažnju na cirkulaciju i potrebu za kretanjem. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

RIBE