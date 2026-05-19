Blokade univerziteta i talas protesta širom Srbije nisu bili spontana reakcija na tragediju u Novom Sadu, već unapred pripreman politički projekat, tvrdi predsednik SNS i bivši premijer Miloš Vučević.

On je u emisiji na Kurir televiziji izneo tvrdnje da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić još u oktobru 2024. godine upozoravao na „pobunu“ i „kolaps univerziteta“ ukoliko država dozvoli dolazak stranih univerziteta u Srbiju.

„Ustaće svi univerziteti“

Vučević tvrdi da je sa tadašnjim rektorom Vladanom Đokićem imao dva razgovora o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Prema njegovim rečima, država je želela da omogući dolazak prestižnih svetskih univerziteta u Srbiju kako studenti više ne bi morali da odlaze u Milano ili na Sorbonu.

– Đokić mi tada kaže da će imati pobunu, da to akademska zajednica neće prihvatiti, da će ustati svi univerziteti i da će doći do kolapsa državnih univerziteta – rekao je Vučević.

On smatra da taj razgovor pokazuje da je otpor bio pripreman mnogo pre tragedije u Novom Sadu.

„Novi Sad bio samo povod“

Sagovornici Kurira ocenjuju da je pad nadstrešnice iskorišćen kao okidač za širu političku destabilizaciju države.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić tvrdi da je deo univerzitetske elite dolazak stranih univerziteta doživeo kao pretnju sopstvenim pozicijama.

– Očigledno je da su Đokić i ljudi oko njega smatrali da bi konkurencija mogla da ugrozi njihove privilegije. Studenti su instrumentalizovani – rekao je Miletić.

On tvrdi i da je u čitav proces bio umešan strani faktor.

– Samo je bilo pitanje koje će strane službe pokušati da iskoriste proces autodestrukcije Srbije – dodao je.

„Poslednji bastion samoupravljanja“

Politički analitičar Aleksa Grubešić ocenjuje da pojedini rektori i dekani univerzitete doživljavaju kao „privatnu svojinu“.

– Njima ne odgovara konkurencija i dolazak prestižnih stranih univerziteta jer fakultete vide kao poslednji bastion samoupravljanja – rekao je Grubešić.

On tvrdi da je tragedija iskorišćena za političke ciljeve i stvaranje društvenog haosa.

Vučić navodno znao šta dolazi

Posebno su odjeknule Vučevićeve tvrdnje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić unapred znao scenario događaja.

– Krajem 2024. godine Vučić mi je na tabli crtao šta će se dešavati. Rekao mi je i koji ga je legendarni obaveštajac iz strane ambasade upozorio na sve – naveo je Vučević.

Prema njegovim rečima, predsednik je tada govorio o studentskim protestima, zatvaranju škola i blokadama univerziteta.

Vučević tvrdi da je zbog svega uveren da je reč o spolja pripremanoj „obojenoj revoluciji“.

