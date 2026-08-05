Prema izvorima, Tramp je naveo nedostatak američkih zaliha i izjavio da su ove rakete potrebne za zaštitu američkih objekata na Bliskom istoku usled rata sa Iranom.

Kako su izvori istakli, na sastanku u Ovalnom kabinetu prošle nedelje, Tramp je takođe odbio zahtev Zelenskog za stotine dodatnih presretača za „patriot“.

Ranije su mediji, pozivajući se na izvore, objavili da su SAD potrošile polovinu svojih raketa „patriot“ i 80 odsto svojih presretača THAAD zbog sukoba sa Islamskom Republikom. Pentagon je kasnije demantovao ove izveštaje, prenosi Sputnjik.

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