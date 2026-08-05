Letovanje je vreme za odmor i opuštanje, ali dok vi uživate na plaži, lopovi često vrebaju prazne stanove i kuće. Dobra vest je da nekoliko jednostavnih koraka može znatno da smanji rizik od provale i sačuva vas neprijatnih iznenađenja po povratku.

Ne objavljujte fotografije dok ste na odmoru

Mnogi jedva čekaju da sa prijateljima podele slike sa plaže ili bazena, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti velika greška.

Ako objavite fotografije uz lokaciju ili napišete koliko dugo ostajete na putovanju, praktično ste svima stavili do znanja da vam je stan prazan. Zato slike i utiske sačuvajte za povratak kući.

Dobro proverite vrata i prozore

Pre nego što zaključate stan, još jednom obiđite sve prostorije i proverite da li su vrata, prozori, terasa i garaža dobro zatvoreni.

Ne zaboravite ni pomoćne ulaze, jer upravo njih lopovi često koriste.

Nemojte spuštati roletne do kraja

Potpuno spuštene roletne koje danima stoje u istom položaju mogu biti jasan znak da nikoga nema kod kuće.

Ako imate komšiju ili nekoga od poverenja, zamolite ga da povremeno podigne roletne ili obiđe stan.

Ne dozvolite da vam se pošta gomila

Prepuno poštansko sanduče ili paketi ostavljeni ispred vrata odmah privlače pažnju.

Ako možete, zamolite nekoga da povremeno pokupi poštu ili privremeno obustavite dostavu dok ste na putu.

Neka izgleda kao da je neko kod kuće

Ako imate pametne sijalice ili tajmer za svetlo, podesite da se svetla povremeno pale i gase u večernjim satima. Tako će stan delovati kao da u njemu neko boravi.

Uključite alarm

Ako imate alarmni sistem, obavezno ga aktivirajte pre polaska, čak i ako odlazite samo na nekoliko dana.

Savremeni alarmi mogu odmah poslati obaveštenje vlasniku ili zaštitarskoj službi ako primete sumnjive aktivnosti.

Dobar komšija zlata vredi

Ako imate dobre odnose sa komšijama, recite im da putujete. Oni mogu prvi primetiti ako se oko vašeg stana dešava nešto sumnjivo i na vreme obavestiti policiju.

Provala ostavlja posledice i kada lopovi odu

Osim materijalne štete, provala kod mnogih ostavlja osećaj nesigurnosti i narušene privatnosti. Zato se nekoliko minuta pripreme pre putovanja može isplatiti mnogo više nego što mislite.

Malo opreza pre polaska može biti najbolja zaštita da vas po povratku sa odmora sačekaju samo lepe uspomene, a ne razvaljena vrata i prazan stan.