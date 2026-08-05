Iako nije poznato gde se sada nalazi, vidi se da je u pitanju luksuzna destinacija, da je u društvu prijateljice i da se piju skupi kokteli.

Podsećamo, nakon što je Alo! obelodanio kompletnu blokadersku listu od 250 imena za vanredne parlamentarne izbore postalo je jasno da na toj listi nema Žakline Tatalović, iako je bilo planirano da se i ona nađe kao kandidat za poslanika u Skupštni Srbije.

Poznavaoci prilika navode da blokaderi nisu mogli da progutaju laž Tatalovićke o tome da joj je akademik Nikola Hajdin deda, o čemu je Alo! ranije pisao.

Može se primetiti da je prva fotografija sa letovanja koju je Tatalovićka objavila nastala pre pet nedelja, pa se korisnici društvene mreže X s pravom pitaju - odakle novci za toliki odmor?

Ili se možda radi o tome da novinarka daje 40 dana svom izgubljenom mestu na studentsko-blokaderskoj listi...