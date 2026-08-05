Uspeo je da spasi jednu Nišlijku od utapanja.

Kako javljaju srpski turisti koji se trenutno nalaze u Asprovalti, njihov sunarodnik iz Beograda uspeo je da spasi stariju ženu iz Niša koja se našla u životnoj opasnosti i počela da se davi u moru.

Brzom reakcijom hrabrog Zemunca, žena je izvučena iz vode na vreme, čime je sprečeno sigurno utapanje. U pomoć je odmah pritekao i vlasnik smeštaja, koji je pozvao Hitnu pomoć.

Nišlijka prevezena u bolnicu u Solunu

Medicinska ekipa je veoma brzo stigla na lice mesta, pružila starijoj gospođi prvu pomoć, nakon čega je ona prevezena u bolnicu u Solunu, gde je zadržana na daljem posmatranju.

Turisti koji su prisustvovali ovom događaju ne kriju zahvalnost i divljenje prema čoveku koji nije oklevao ni trenutka da pritekne u pomoć.

"Bravo, Boki"

- Veliko hvala i svaka čast ovom hrabrom čoveku koji je svojom prisebnošću i odlučnom reakcijom sprečio tragediju i spasio jedan ljudski život - poručuju naši turisti iz Asprovalte, prenosi Grčka info.

"Bravo, Boki", glasio je jedan od komentara.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko u presudnim trenucima hrabrost, humanost i brza reakcija mogu da naprave razliku između života i smrti.

(Blic)