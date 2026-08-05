Podsetio je na to da je nedavno doneta odluka da se u jednim rukama objedini sve što se odnosi na naoružanje, odnosno funkcije naručivanja i snabdevanja.

"Tim poslom u Ministarstvu odbrane, kao zamenik ministra odbrane, rukovodi Aleksandar Semjonovič Sančik, koji je donedavno bio jedan od komandanata jedne od grupa trupa i koji se pokazao kao uspešan komandant", naglasio je šef ruske države.

Dodao je da je na predlog ministra odbrane doneta odluka da se u jednim rukama objedine i sve pozadinske službe.

"Želim da skrenem pažnju na to da je u savremenim uslovima i to potpuno borbeni zadatak. Na tu dužnost sam doneo odluku da imenujem Valerija Nikolajeviča Solodčuka", istakao je Putin.

"Poznajemo se već prilično dobro i, bez sumnje, Vi ste jedan od najtalentovanijih komandanata današnjice. Nije slučajno što sam rekao da je rukovođenje pozadinskim službama takođe borbeni zadatak. Siguran sam da ćete i ovde pokazati svoje najbolje organizacione sposobnosti. Tim pre što niko bolje od komandanata, istih takvih komandanata okruga i grupa trupa kao što ste Vi, ne zna šta je danas potrebno našim jedinicama, borcima i komandantima", poručio je ruski lider Solodčuku.

Napomenuo je da su jedinice grupe trupa "Centar" jedne od ruskih vodećih formacija i izvršavaju najvažnije i najodgovornije zadatke u oslobađanju Donjecke Narodne Republike.

"Zbog toga pitanje ko će je predvoditi i njima komandovati nije jednostavno. Molim Andreja Sergejeviča Ivanajeva da pređe na tu dužnost i preuzme taj sektor", rekao je Putin.

Dodao je da on poznaje situaciju ne samo u zoni svoje odgovornosti, već i u zoni odgovornosti jedinica grupa trupa "Centar", jer su dva komandanta tesno sarađivala i nastavljaju da sarađuju do danas.

"Veoma je važno da kvalitet borbenih dejstava na tom pravcu ne bude narušen. Uveren sam da će se Andrej Sergejevič uspešno izboriti sa ovim zadatkom", naglasio je ruski predsednik.

On je Ivanajeva upitao ko bi, prema njegovom mišljenju, mogao da predvodi jedinicama grupe trupa "Istok", koje deluju energično, aktivno i napreduju tempom koji zaslužuje najviše ocene.

"Na predlog samog Andreja Sergejeviča, za vršioca dužnosti komandanta Istočnog vojnog okruga i, shodno tome, komandanta jedinica grupe trupa 'Istok', imenuje se načelnik štaba te jedinice Petar Nikolajevič Bolgarev", ukazao je Putin.

Na kraju, Putin je napomenuo da je svima dobro poznato da su doneli odluku o formiranju novog roda vojske, odnosno snaga bespilotnih sistema.

"Bilo je potrebno pronaći čoveka koji se u toj oblasti pokazao na najbolji mogući način. Jednim od najkvalifikovanijih stručnjaka u ovoj sferi smatramo Denisa Igoreviča Ljamina, koji je dosad u okviru jedinica grupe trupa 'Centar' obavljao dužnost načelnika štaba", poručio je Putin.

Ukazao je na to sa se novi rod vojske tek formira i izrazio nadu da će Ljamin, kako smatraju i ministar odbrane i načelnik Generalštaba, kao jedan od najkvalifikovanijih stručnjaka, uspešno privesti kraju formiranje ovog novog roda vojske bespilotnih sistema i da će ga u bliskoj budućnosti predvoditi.

"Želim da vam, drugovi oficiri, zahvalim na vašem dosadašnjem borbenom radu, kao i da izrazim uverenje da će vam vaše borbeno iskustvo, lične i profesionalne osobine i organizacione sposobnosti pomoći u rešavanju novih zadataka. Hvala vam na svemu što ste dosad učinili. Prenesite moju najiskreniju zahvalnost svim vašim borcima i komandantima", istakao je šef ruske države.

Takođe, na kraju obraćanja je naglasio da želi čuje i njihove ocene o trenutnoj situaciji na liniji borbenog dodira i o stanju u zonama odgovornosti jedinica kojina su dosad komandovali, kao i izveštaje ministra odbrane, načelnika Generalštaba.