Reč je o avionu zasnovanom na konceptu „blended wing body“ (BWB), kod kojeg su trup i krila spojeni u jedinstvenu aerodinamičnu celinu. Takav dizajn značajno smanjuje otpor vazduha, povećava uzgon i omogućava znatno manju potrošnju goriva u odnosu na današnje putničke avione.

Kompanija JetZero navodi da bi Z4 mogao da smanji potrošnju goriva za 30 do 50 odsto, uz kapacitet od oko 250 putnika i dolet od približno 9.200 kilometara, što ga čini pogodnim za srednje i duge međunarodne rute.

Za razliku od klasičnih aviona sa cevastim trupom, Z4 ima široku kabinu sa više prolaza, više prostora za putnike i posadu, kao i mogućnost drugačeg rasporeda sedišta i prtljažnih prostora. Motori su smešteni na gornjem delu zadnjeg dela letelice, što bi trebalo da smanji buku.

Iz Japan Airlinesa poručuju da će u okviru saradnje sa JetZerom pružiti stručnu podršku u oblastima letačkih operacija, održavanja, kabinskih usluga i zemaljskog opsluživanja, kako bi budući avion što bolje odgovorio potrebama aviokompanija. Istovremeno naglašavaju da podrška programu ne predstavlja narudžbinu aviona, već učešće u njegovom razvoju.

JetZero već ima podršku američkog Ratnog vazduhoplovstva, NASA-e i nekoliko velikih aviokompanija, dok se prvi probni let demonstratora očekuje tokom 2027. godine, a ulazak aviona u komercijalni saobraćaj planiran je početkom 2030-ih, ukoliko razvoj bude tekao prema planu.