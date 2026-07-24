Pokušaj prisvajanja crkve Svetog Arhangela Mihaila u Rakitnici kod Podujeva ponovo je otvorio pitanje zaštite srpske kulturne i verske baštine na Kosovu i Metohiji.

Reč je o srednjovekovnoj svetinji iz XIV veka, koja potiče iz vremena kneza Lazara i koju, prema navodima stručnjaka, lokalno stanovništvo već dugo naziva Lazarevom crkvom.

Istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković smatra da ovaj slučaj predstavlja deo šireg obrasca pritisaka na Srpsku pravoslavnu crkvu.

"Ovo nije izolovan slučaj"

Ković navodi da pokušaje prisvajanja srpskih svetinja treba posmatrati zajedno sa, kako kaže, ranijim inicijativama poput osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve.

– Na prvi pogled to može delovati kao karikatura, ali ovakve pojave ne treba potcenjivati. Pritisci na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene svetinje na Kosovu i Metohiji ponavljaju se gotovo svakodnevno – rekao je Ković za Sputnjik.

On podseća da istoričari umetnosti i drugi stručnjaci ovu crkvu nedvosmisleno svrstavaju u srpsku srednjovekovnu baštinu iz epohe kneza Lazara.

Kritike na račun međunarodnih institucija

Govoreći o zaštiti kulturnog nasleđa, Ković je ocenio da međunarodne organizacije ne reaguju dovoljno odlučno.

Prema njegovim rečima, srpska stručna javnost više puta je ukazivala na pokušaje uzurpacije imovine Srpske pravoslavne crkve, uključujući događaje u Novom Brdu, ali izostaje, kako tvrdi, adekvatna reakcija međunarodnih institucija.

On smatra da bi organizacije poput UNESCO-a trebalo aktivnije da se uključe u zaštitu kulturnog i duhovnog nasleđa na Kosovu i Metohiji.

"Džufka ima zaštitu Prištine"

Ković je komentarisao i aktivnosti Nikole Džufke, koji sebe predstavlja kao arhiepiskopa i godinama pokušava da prisvoji crkvu u Rakitnici.

Kako navodi, Džufku ne priznaje ni Pravoslavna crkva Albanije, ali smatra da njegove aktivnosti imaju političku pozadinu.

– Očigledno je da neko koristi Džufku za dodatni pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu i Raško-prizrensku eparhiju – rekao je Ković.

On je podsetio i na nedavne incidente na Kosovu i Metohiji, među kojima su krađa crkvenog zvona u okolini Orahovca i ometanje bogosluženja u Lipljanu glasnom muzikom u blizini hrama.

Ković ocenjuje da takvi događaji predstavljaju kontinuitet pritisaka na Srpsku pravoslavnu crkvu, njenu imovinu i vernike.

Izvor: Sputnjik