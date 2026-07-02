"Kurti opet lažnu aferu koju plasiraju Šolakovi mediji u BG, koristi za napad na Vučića! Sprega je očigledna! Kao što je očigledna i zamena teza, da na dan kada je PR kaznila i proterala Srbe jer su slavili Vidovdan, prethodno ih maltretirala i ponižavala, Kurti optužuje Vučića da podstiče napade na tzv. kosovsku policiju. Preko 800 napada na Srbe od strane Kurtijeve policije i njegovog režima, a PR bi da se od dželata predstavi žrtvom. Kurtijevo licemerje je bez konkurencije!" napisao je.