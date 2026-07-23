Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je oštre kritike predsedniku stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Nenadu Rašiću, optuživši ga za licemerje zbog, kako navodi, reakcije na rušenje srpskih kuća u blizini Gazivoda.

Petković je svoj stav izneo u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Ćutao kada su rušene kuće"

U objavi je naveo da je Rašić, prema njegovim tvrdnjama, ćutao u trenutku kada su rušene srpske kuće, a da je tek nakon međunarodnih reakcija ponudio pomoć.

– Rašić je ponovo pokazao koliki je licemer! Kada je Kurti rušio srpske kuće kod Gazivoda, Rašić je ćutao. Kada su usledile međunarodne osude, odjednom se setio da nudi "pomoć". To nije saosećanje, već politički alibi – napisao je Petković.

"To nije pomoć, već uvreda"

Direktor Kancelarije za KiM svoju poruku završio je slikovitim poređenjem.

– Jer kad neko pokloni kišobran onome kome je prethodno srušio krov nad glavom, to nije pomoć, već velika uvreda – naveo je Petković.

Za sada nije bilo reakcije Nenada Rašića na ove navode.