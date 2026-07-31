Kompanija IMGRO Nahrungs- und Genußmittelgroßhandel und Import Gesellschaft m.b.H. hitno je povukla sa tržišta mlevene bademe nakon što je analizom utvrđeno prisustvo salmonele.
Reč je o proizvodu koji se prodavao u prodavnicama Globus širom Nemačke.
Ovo je proizvod koji se povlači
Povlačenje se odnosi isključivo na sledeći proizvod:
- Naziv: Beach Flower "Back Mit – Geriebene Mandeln" (mleveni bademi)
- Pakovanje: 200 grama
- Serija: L26166V571
- Rok trajanja: 06/2027
Proizvod je bio dostupan u prodavnicama Globus u više nemačkih saveznih pokrajina, uključujući Bavarsku, Baden-Virtemberg, Hamburg, Hesen, Donju Saksoniju, Severnu Rajnu-Vestfaliju, Saksoniju i druge.
Ako ste ih jeli, obratite pažnju na ove simptome
Potrošačima koji su konzumirali ovaj proizvod savetuje se da obrate pažnju na moguće simptome infekcije salmonelom.
Najčešći simptomi su:
- dijareja,
- bolovi u stomaku,
- povraćanje,
- povišena temperatura.
Kod većine ljudi tegobe prolaze posle nekoliko dana, ali kod male dece, starijih osoba i ljudi sa oslabljenim imunitetom infekcija može imati ozbiljniji tok.
Kupcima vraćaju novac
Kompanija je saopštila da kupci mogu da vrate sporni proizvod u bilo koju prodavnicu Globus i da će dobiti pun povraćaj novca, čak i bez fiskalnog računa.
Svima koji su konzumirali proizvod i imaju izražene ili dugotrajne simptome preporučuje se da se što pre jave lekaru i napomenu mogućnost infekcije salmonelom.
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