Kompanija IMGRO Nahrungs- und Genußmittelgroßhandel und Import Gesellschaft m.b.H. hitno je povukla sa tržišta mlevene bademe nakon što je analizom utvrđeno prisustvo salmonele.

Reč je o proizvodu koji se prodavao u prodavnicama Globus širom Nemačke.

Ovo je proizvod koji se povlači

Povlačenje se odnosi isključivo na sledeći proizvod:

Naziv: Beach Flower "Back Mit – Geriebene Mandeln" (mleveni bademi)

Beach Flower "Back Mit – Geriebene Mandeln" (mleveni bademi) Pakovanje: 200 grama

200 grama Serija: L26166V571

L26166V571 Rok trajanja: 06/2027

Proizvod je bio dostupan u prodavnicama Globus u više nemačkih saveznih pokrajina, uključujući Bavarsku, Baden-Virtemberg, Hamburg, Hesen, Donju Saksoniju, Severnu Rajnu-Vestfaliju, Saksoniju i druge.

Ako ste ih jeli, obratite pažnju na ove simptome

Potrošačima koji su konzumirali ovaj proizvod savetuje se da obrate pažnju na moguće simptome infekcije salmonelom.

Najčešći simptomi su:

dijareja,

bolovi u stomaku,

povraćanje,

povišena temperatura.

Kod većine ljudi tegobe prolaze posle nekoliko dana, ali kod male dece, starijih osoba i ljudi sa oslabljenim imunitetom infekcija može imati ozbiljniji tok.

Kupcima vraćaju novac

Kompanija je saopštila da kupci mogu da vrate sporni proizvod u bilo koju prodavnicu Globus i da će dobiti pun povraćaj novca, čak i bez fiskalnog računa.

Svima koji su konzumirali proizvod i imaju izražene ili dugotrajne simptome preporučuje se da se što pre jave lekaru i napomenu mogućnost infekcije salmonelom.