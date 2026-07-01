Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli pravi pakao do danas, kada su pušteni, i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Petković je za TV Most rekao da je tzv. kosovska policija hapsila Srbe na Gazimestanu da bi se poslala poruka da sledeće godine na Vidovdan ne dođu na Gazimestan i istakao da će Srba sledeće godine na Gazimestanu biti još više. Naveo je da o tome šta su uhapšeni Srbi preživeli govore svedočenja uhapšenih, ali i medicinska dokumentacija, brojne povrede, podlivi, modrice samo zbog toga što su bili na Gazimestanu da proslave Vidovdan.

"Dakle, ono što smo čuli od uhapšenih Srba, da su kosovski policajci vadili noževe, da su udarali pendrekom svakog onoga ko nije hteo da kaže da je Kosovo navodno republika, a niko nije hteo da kaže, da su ih maltretirali i vređali, da su ismevali čoveka koji je bio u narodnoj nošnji", rekao je Petković. Dodao je da je to jasno, nedvosmisleno i detaljno naveo u svim pismima predstavnicima međunarodne zajednice, pogotovo Evropske unije, ali da sada i javno govori kada su uhapšeni Srbi pušteni, jer nije hteo pre toga da ni jednom rečju utiče na na ceo prekršajni postupak i dodatno otežava našim ljudima, jer, kako je naveo, "svi vrlo dobro znamo kako je Kurti osvetoljubiv".

Petković je naglasio da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Istakao je da je cilj Prištine bio da se po svaku cenu Srbi uhapse. "Prošli put su hapsili zbog srpskih zastava i zbog toga što su Srbi nosili majice sa srpskim amblemima. Ovog puta to nije bio slučaj. Pošto Srbi nisu išli sa srpskim zastavama, a na šta, naravno, imaju pravo, sada je kosovska, odnosno Kurtijeva policija, našla kao povod to što su Srbi pevali tradicionalne srpske pesme, a onda 36 njih strpala u te metalne kontejnere", rekao je Petković. Ukazao je da je jasno da je reč o kršenju osnovnih ljudskih prava Srba, koji se hapse da bi se poslala poruka da sledeće godine ne dođu na Gazimestan, na Vidovdan. "Dakle, poruka Kurtiju i kosovskoj policiji: sledeće godine će nas biti i još više i u Gračanici i na Gazimestanu i na svakom drugom mestu, gde ćemo mirno i dostojanstveno da se sećamo Kosovskih junaka i Kosovskog zaveta. I što nas više budu maltretirali i napadali i hapsili, to će Kosovski zavet da bude jači i snažniji u duši svakog Srbina. I to nikada ne mogu da nam uzmu i ne mogu ni na koji način da zastraše srpski narod", naglasio je Petković.

Naveo je da je Beograd od samog početka bio uz uhapšene i da je o tome obavestio i predstavnike međunarodne zajednice, specijalnog predstavnika za dijalog Petera Sorensena, međunarodne organizacije na Kosovu i Metohiji i druge organizacije koje se bave pitanjem ljudskih prava. "Već u nedelju, kada su protivpravno uhapsili naše ljude, ja sam odmah zvao Sorensena, zvao sve međunarodne predstavnike. Dakle, nema broja telefona koji nisam okrenuo toga dana. A onda smo uputili i jedno i drugo pismo, i naš Zaštitnik građana, i druge nezavisne institucije, i Ministarstvo spoljnih poslova, svi su se angažovali i na sve načine smo išli bukvalno do svakog predstavnika, i u Briselu i na svim drugim mestima, da bi objasnili o čemu je reč", rekao je Petković. Istakao je da je sramota da se u srcu Evrope hapsi jedan narod samo zato što se seća svog nacionalnog praznika i da je tu reč upotrebio kada je prozvao u ponedeljak predstavnike međunarodne zajednice. "Rekao sam 'sram vas bilo', zato što se niko nije oglasio na hapšenje protivpravno bez ikakvog osnova. A kada se oni ne oglašavaju, to samo daje povoda Kurtiju da bude još brutalniji u napadu na srpski narod. Posle toga, videli smo, stidljivo su krenuli međunarodni predstavnici da se oglašavaju, da govore kako prate slučaj i sve aktivnosti takozvane kosovske policije, da pozivaju na poštovanje vladavine prava i već sve te konstrukte koje koriste kada neće ništa da urade", naveo je Petković.

Dodao je da je to pokazatelj da smo u ovoj stvari sami i da imamo predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju koji su uz svoj narod. Zahvalio je Srpskoj listi koja je sve vreme bila i na licu mesta, koja je bila uz naše ljude kada su ih pustili, a oduzeli im dokumenta i nisu imali pravo da napuste prostor Kosova i Metohije. "Mi smo naše ljude okupili, s njima razgovarali, ohrabrili logistički, finansijski i na svaki drugi način pomogli, bili sve vreme uz njih. To smo i danas i pomoći ćemo sve što je potrebno i u narednim danima", rekao je Petković. Istakao je, međutim, da ova istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više na ovakav način da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Petković je dodao da na Kosovu i Metohiji, u 21. veku, ako pevaš srpske pesme, završićeš u Kurtijevom kazamatu.

"Sva ova naša aktivnost dovela je do toga da sada Srbi ne budu krivično gonjeni, već prekršajno, što je takođe strašno, ali bar nisu po 6, 7 ili 8 meseci u zatvorima zbog toga što su nosili srpsku majicu kao što je bilo ranije", rekao je Petković. Istakao je da je hapšenje Srba na Vidovdan na Gazimestanu pokazatelj kakva je zapravo prava namera Aljbina Kurtija i njegove politike - da se progoni sve što je srpsko i da se protera svaki Srbin sa prostora Kosova i Metohije. "Dakle, uz naše smo Srbe, predsednik Aleksandar Vučić, Srpska lista, država Srbija. Bićemo i uz njihove porodice i učiniti sve što je potrebno. Poruka Kurtiju i svima onima koji su na ovako brutalan način gazili pravo Srba na Kosovu i Metohiji: biće nas još više na Gazimestanu sledeće godine", istakao je Petković.

Podsetimo, Petković je ranije objavio snimak ovog maltretiranja, pogledajte ga OVDE.