Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je, prema njegovom mišljenju, Srbija najodgovornija za zastoj u dijalogu sa Prištinom, jer nije spremna da prihvati, kako je naveo, novu političku realnost.

Govoreći za Euronews Srbija, Rama je rekao da smatra da se situacija promenila i da Srbija treba da prihvati postojanje, kako je naveo, "Republike Kosovo".

- Srbija je najodgovornija za situaciju koju imamo u dijalogu zato što nije spremna da prihvati stvarnost, a realnost se promenila - rekao je Rama.

"Većina zemalja EU priznala je Kosovo"

Komentarišući činjenicu da pet država članica Evropske unije ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, Rama je rekao da je to, prema njegovom mišljenju, mali broj u odnosu na većinu članica EU koje su priznale Kosovo.

- Ovde nije reč o slabosti već o prihvatanju činjenica da se stvarnost promenila. Kao što su drugi narodi bivše Jugoslavije postali nezavisni, tako su i Albanci imali pravo na samoopredeljenje - rekao je albanski premijer.

Dodao je i da su danas, kako tvrdi, Srbi manjina na Kosovu.

O Kurtiju nije želeo da govori

Na pitanje o neformiranju Zajednice srpskih opština i potezima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, Rama je odbio da ulazi u raspravu.

- Imam jedno pravilo kojeg se uvek držim. Nikada na stranom jeziku ne govorim o opoziciji. Nemojte da tražite da govorim stvari koje se odnose na Aljbina Kurtija i moju braću i sestre na Kosovu - rekao je Rama.

Ponovio raniji stav

Albanski premijer ocenio je da bi, prema njegovom mišljenju, bilo bolje za Srbiju da što pre prihvati, kako kaže, novu realnost.

Inače, lažnu državu ne priznaje oko 106 zemalja sveta, a priznaje oko 86, što znači da je večina sveta na strani međunarodnog prava i Srbije. S obzirom na to da je svet daleko veći od Evropske unije, izgleda da se Rama, naravno namerno, zabrojao oko manjine odnosno većine.