Govoreći na promociji nove generacije kadeta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), Aljbin Kurti izjavio je da planira velika ulaganja u sektor odbrane.

– U narednom mandatu uložićemo milijardu evra, imaćemo 1.000 devojaka u našoj vojsci. Imaćemo sopstvenu fabriku za proizvodnju municije i sopstvenu municiju – rekao je Kurti.

Slično obećanje dao je i početkom prošle godine tokom predizborne kampanje, kada je najavio da će Priština izdvojiti milijardu evra za jačanje odbrane.

Tom prilikom izjavio je i da je tzv. Kosovo, kako je naveo, spremno da se brani, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.

Pitanje finansiranja

Najava novih ulaganja otvorila je pitanje kako bi takav plan mogao da bude finansiran.

Budžet za odbranu tzv. Kosova iznosio je nešto više od 150 miliona evra 2024. godine, dok je za 2025. povećan na oko 207 miliona evra. Za 2026. godinu planirano je oko 212 miliona evra.

Istovremeno, prema podacima iz teksta, socijalne penzije iznose oko 150 evra mesečno, dok većina penzionera koji ostvaruju pravo po osnovu radnog staža prima između 200 i 300 evra.

Prosečna neto plata kreće se oko 600 evra, dok su zarade u privatnom sektoru uglavnom niže i iznose oko 500 evra.

Planirano dalje jačanje KBS

U okviru najavljenih ulaganja, Kurti je govorio o izgradnji fabrike municije kod Uroševca, kao i nastavku modernizacije tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga.

Prema navodima iz teksta, KBS je prethodnih godina nabavio različitu vojnu opremu, uključujući oklopna vozila, bespilotne letelice i drugo naoružanje, uglavnom uz podršku partnerskih država.

Od osnivanja 2009. godine broj pripadnika KBS povećan je sa oko 1.500 na više od 3.500, dok je cilj da do 2028. godine taj broj dostigne oko 5.000 pripadnika.

Kovač: Saveznici bi mogli da finansiraju deo plana

General u penziji Mitar Kovač ranije je ocenio da bi deo planiranih ulaganja mogao da bude realizovan uz pomoć partnerskih država.

Kako je naveo, pojedine zemlje mogle bi da nastave sa donacijama vojne opreme ili finansijskom podrškom, što bi, prema njegovoj oceni, povećalo ukupnu vrednost ulaganja u sektor odbrane.

Kurti je ponovio plan o značajnom povećanju ulaganja u odbranu i proširenju tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga. Istovremeno, pitanje izvora finansiranja ostaje jedna od glavnih tema, imajući u vidu sadašnji nivo budžeta, plata i penzija na Kosovu i Metohiji.