Kako se navodi u saopštenju Saveta, Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra, sa početnim mandatom od dve godine, i naslediće Aiva Orava, doskorašnjeg šefa Kancelarije EU u Prištini.

Prema navodima u saopštenju, ključne odgovornosti funkcije predstavnika EU obuhvataju praćenje napretka u političkim, ekonomskim i bezbednosnim prioritetima, doprinos jačanju ljudskih prava, vladavine prava i zaštite manjina, kao i unapređenje ukupne političke koordinacije Evropske unije radi obezbeđivanja usaglašenog i vidljivog prisustva.

Mandat takođe podrazumeva pružanje političkih smernica na lokalnom nivou Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS) i podršku dijalogu Beograda i Prištine "radi unapređenja regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa".

Nijednu od ovih deklarativno navedenih funkcija nijedan od dosadašnjih predstavnika Brisela nije sprovodio po pitanju prava Srba na Kosovu i Metohiji.

Šibel trenutno obavlja funkciju šefa Odeljenja za Rusiju pri Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS), a tokom karijere obavljao je niz rukovodećih funkcija u evropskim institucijama i nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova.

Od septembra 2022. do jula 2024. godine bio je specijalni izaslanik EU za Istočno partnerstvo, dok je od 2019. do 2022. predvodio Delegaciju EU u Belorusiji.

Pre toga je već bio na čelu Odeljenja za Rusiju u EEAS-u, od 2018. do 2019. godine, a prethodnih pet godina rukovodio je odeljenjem za bilateralne odnose Istočnog partnerstva, koje se bavilo odnosima EU sa Ukrajinom, Belorusijom, Moldavijom, Gruzijom, Azerbejdžanom i Jermenijom.

Od 2009. do 2013. godine bio je ambasador i šef Delegacije EU u Moldaviji, dok je od 2006. do 2009. radio u Delegaciji EU za Ukrajinu i Belorusiju u Kijevu kao šef odeljenja za politička pitanja, medije i informisanje.

Šibel je od 1993. godine obavljao različite funkcije u Evropskoj komisiji i nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova. U evropskim institucijama radio je u generalnim direktoratima za energetiku i transport, proširenje i trgovinu, dok se ranije u nemačkoj diplomatiji specijalizovao za međunarodne ekonomske odnose i spoljnu trgovinu.

Minsk je inače optužio Šibela da se mešao u predsedničke izbore u Belorusiji 2020. godine. Takođe, ovaj Nemac ne krije svoje antiruske stavove i kao većina zvaničnika Brisela, zalaže se za sankcije protiv Rusije.

Osim ovog imenovanja, Savet EU je produžio mandat za dodatne dve godine specijalnom predstavniku EU za BiH Luđiju Soreki.

On će na funkciji biti do 31. avgusta 2028. godine, kako bi se obezbedili nastavak diplomatskog angažmana Evropske unije i efikasnost njenog spoljnog delovanja u toj zemlji, dodaje se u saopštenju.