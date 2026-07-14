Raseljeni Srbi iz sela Krajšte kod Lipljana, koji su napustili svoje domove 1999. godine, okupili su se kako bi obeležili hramovnu slavu u crkvi Svetih vrača Kozme i Damjana.

Kako prenosi Kosovo onlajn, liturgiju je pratila glasna muzika koja je dopirala iz obližnje kuće, a u pesmama su se pominjali bivši pripadnici OVK. Na putu ka crkvi bile su istaknute zastave tzv. OVK, zastave Albanije, tzv. Kosova i Sjedinjenih Američkih Država.

"Provokacije nas neće zaustaviti"

Liturgiju je služio sveštenik Dragiša Jerinić, koji je poručio da okupljene provokacije neće sprečiti da nastave da dolaze u svoju crkvu.

- Raduje me što nas je iz godine u godinu sve više. Ovi ljudi su proterani još 1999. godine i nije im omogućeno da se vrate svojim domovima. Dolaze da se pomole, obiđu svoja imanja i nadaju se povratku. Svaka ptica se vraća svome gnezdu kada za to dođe vreme - rekao je otac Jerinić.

Govoreći o događajima tokom liturgije, dodao je:

- I ove godine naše komšije su nas dočekale muzikom. To nam nije smetalo niti će nas sprečiti da slavimo ime Božje i naše svetitelje. Nadamo se da ćemo obnoviti hram i da ćemo se i narednih godina okupljati ovde.

"Jedva sam prepoznala svoje selo"

Jelica Jovanović, koja je u Krajštu živela do 1999. godine, kaže da posle dve decenije gotovo nije prepoznala rodno mesto.

- Ovde sam odrasla. Sve se promenilo. Jedva sam prepoznala mesto gde mi je bila kuća. Ne mogu ni da priđem grobovima svojih najmilijih jer su devastirani i zarasli u korov - rekla je ona.

Slične utiske podelio je i Novica Cvejić, koji danas živi u Beogradu.

- Lipljan sam prepoznao po crkvi. Od svega što je bilo moje ostali su samo crkva i grobovi moje bake i majke - rekao je Cvejić.

"Navikli smo na provokacije"

Jovica Mirić rekao je da okupljene Srbe ovakvi događaji više ne iznenađuju.

- Nama je postalo normalno da dolazimo ovde i da slušamo takvu muziku. To nas neće sprečiti da se okupljamo.

Predsednik Privremenog organa Opštine Lipljan Milan Joksimović istakao je da je važno što se raseljeni meštani i posle 27 godina vraćaju kako bi obeležili slavu svog hrama.

- Bezbednosna situacija i dalje nije dobra, ali ljudi nastavljaju da dolaze. Nadam se da ćemo obnoviti hram i nastaviti da se ovde okupljamo svake godine - rekao je Joksimović.

Izvor: Kosovo onlajn