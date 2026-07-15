Snimak putovanja i poruka predsednika objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga.

Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i onlajn Grčke, dok Priština nije pozvana na samit.

Ovo je drugi put da je Priština izuzeta sa samita, koji je prethodni put bio održan u Odesi.

Razlog za to je zvaničan stav Ukrajine da ne priznaje nezavisnost tzv. Kosova, i kada god se ovaj samit održava na teritoriji Ukrajine, predstavnici lažne države nisu pozvani.

Ovo pokazuje posebno poštovanje prema Srbiji i teritorijalnom integritetu naše zemlje, kao i posvećenost poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava.