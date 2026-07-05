- U narednom mandatu uložićemo milijardu evra, imaćemo 1.000 devojaka u našoj vojsci. Imaćemo sopstvenu fabriku za proizvodnju municije, imaćemo sopstvenu municiju - rekao je Kurti koji je prisustvovao promociji nove generacije kadeta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga.

Inače, milijardu evra za odbranu samozvane države Kurti je obećao još januara prošle godine, uoči parlamentarnih izbora održanih 9. februara kada je na jednom predizbornom skupu izjavio da je takozvano Kosovo "suočeno sa lošim vestima" i da "kada imate loš pištolj, najbolje rešenje je puška, i to puna puška".

Obećanje kosovskog premijera koji lažnom državom već godinu i po dana vlada u vanrednim okolnostima, u tehničkom mandatu ili u ostavci, tada je u Suvoj Reci, među njegovim pristalicama, dočekano aplauzima i ovacijama.

Aljbin Kurti tada je uz najavu izdvajanja milijardu evra za odbranu, pred svojim glasačima dao i čuvenu izjavu kako je "Kosovo jače od Srbije", kako je pod njegovom vlašću već spremno da se "samo odbrani od agresorske srpske vojske", a "uz pomoć Amerike i EU i od Rusije".

Sa druge strane, trezveniji na Kosmetu postavljaju logično pitanje odakle milijarda evra za odbranu kada je takozvano Kosovo verovatno najsiromašnija zemlja Evrope.

Budžet za odbranu 2024. godine iznosio je nešto više od 150 miliona, za 2025. – 207 miliona evra, a za 2026.godinu predviđeno je da se za svrhe naoružavanja i finansiranja tzv. KBS, vojnih snaga koje po međunarodnim sporazumima ne bi smele ni da postoje, izdvoji oko 212 miliona evra.

Uz ovo, sa BDP po glavi stanovnika od jedva 7.000 evra, lažna država je na samom evropskom dnu.

Istovremeno, osnovne, socijalne penzije na "Kosovu" do skora su bile 120 evra, krajem 2025. povećane su na 150, penzioneri koji imaju uplaćene doprinose primaju od 200 do 300 evra mesečno, a retki su oni čije su penzije iznad 300 evra.

Prosečne neto plate na Kosmetu su oko 600 a u privatnom sektoru jedva oko 500 evra.

Uz fabriku municije kod Uroševca, Kurti planira da za obećanih milijardu evra KBS naoruža američkim helikopterima, u procesu je nabavka američkih samohodnih haubica, a već su stigli turski izviđački i dronovi samoubice.

Uz "džaveline" iz SAD, najavljene američke helikoptere, tzv. Kosovu je u međuvremenu isporučeno i 55 oklopnih borbenih vozila M1117, 10 MRAP vozila "kipri", 80 "kobri" kompanije "Otokar", kao i 30 turskih "vurana", 14 lakih oklopnih vozila "akrep", 150 hamvija, kao i i nekoliko desetina kamioneta.

Uz veliku, uglavnom sponzorsku pomoć prijatelja i osnivača lažne države, broj pripadnika tzv. KBS od osnivanja 2009. godine do danas uvećan je za dva i po puta.

Tako su 2009. godine, tzv. KBS brojale 1.500 pripadnika, 2018. – 2.800, 2023. – 3.200, a ove godine u kosovskoj vojsci pod oružjem je više od 3.500 vojnika, sa projekcijama da taj broj do 2028. naraste i na 5.000.

Biće novca za lažnu državu

Posle prvih najava Kurtija o izdvajanjima od milijardu evra za odbranu tzv. Kosova, general u penziji Mitar Kovač za RT je ocenio da Kurti te procene iznosi sa uverenjem da će njihovi verni saveznici dati novac da se poveća budžet.

- Ne bih se kladio da neke zemlje, poput Velike Britanije, Turske, neće dati sredstva za povećanje budžeta i izdvajanja za vojsku tzv. Kosova. Ta sredstva mogu biti donirana, kao što su mnoga od njih do sada donirana. Tu mislim na Tursku, na bespilotne letelice, na oklopne transportere, na samohodne minobacače, do sredstava koja bi donirala Velika Britanija. Tih nekoliko ostrašćenih zemalja svakako će biti spremne da pojačaju taj budžet u nominalnom iznosu ali i u donacijama preko sredstava pa da u ukupnoj vrednosti to bude znatno više od predviđenog budžeta - ocena je generala Kovača.

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