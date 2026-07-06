Aljbin Kurti, takozvani premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu, ponovio je u Prištini obećanje da će njegova vlada u narednom mandatu za odbranu lažne države izdvojiti milijardu evra.

- U narednom mandatu uložićemo milijardu evra, imaćemo 1.000 devojaka u našoj vojsci. Imaćemo sopstvenu fabriku za proizvodnju municije, imaćemo sopstvenu municiju - rekao je Kurti koji je prisustvovao promociji nove generacije kadeta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga.

Inače, milijardu evra za odbranu samozvane države Kurti je obećao još januara prošle godine uoči parlamentarnih izbora održanih 9. februara kada je na jednom predizbornom skupu izjavio da je takozvano Kosovo „suočeno sa lošim vestima" i da „kada imate loš pištolj, najbolje rešenje je puška, i to puna puška“.

Tada je Kurti pred svojim glasačima izjavio da je „Kosovo jače od Srbije", i da je pod njegovom vlašću već spremno da se „samo odbrani od agresorske srpske vojske, a uz pomoć Amerike i EU i od Rusije“.

Sa druge strane, trezveniji na Kosmetu postavljaju logično pitanje odakle milijarda evra za odbranu kada je takozvano Kosovo verovatno najsiromašniji deo Evrope.

Budžet za odbranu 2024. godine iznosio je nešto više od 150 miliona evra, za 2025. – 207 miliona evra, a za 2026. godinu predviđeno je da se za svrhe naoružavanja i finansiranja takozvanih KBS, vojnih snaga koje po međunarodnim sporazumima ne bi smele ni da postoje, izdvoji oko 212 miliona evra.

Uz ovo, sa BDP-om po glavi stanovnika od jedva 7.000 evra lažna država je na samom evropskom dnu.

Istovremeno, osnovne, socijalne penzije na tzv. Kosovu doskora su bile 120 evra, krajem 2025. povećane su na 150, penzioneri koji imaju uplaćene doprinose primaju od 200 do 300 evra mesečno, a retki su oni čije su penzije iznad 300 evra.

Prosečne neto plate na Kosmetu su oko 600, a u privatnom sektoru jedva oko 500 evra.

Uz fabriku municije kod Uroševca, Kurti planira da za obećanih milijardu evra takozvane KBS naoruža američkim helikopterima, u procesu je nabavka američkih samohodnih haubica, a već su stigli turski izviđački i dronovi samoubice.

Uz „džaveline" iz SAD, najavljene američke helikoptere, tzv. Kosovu je u međuvremenu isporučeno i 55 oklopnih borbenih vozila M-1117, 10 MRAP vozila „kipri", 80 „kobri" kompanije „Otokar", kao i 30 turskih „vurana", 14 lakih oklopnih vozila „akrep", 150 „hamvija“, kao i i nekoliko desetina kamioneta.

Uz veliku, uglavnom sponzorsku pomoć prijatelja i osnivača lažne države, broj pripadnika takozvane KBS od osnivanja 2009. godine do danas uvećan je za dva i po puta.

Tako su 2009. godine tzv. KBS brojale 1.500 pripadnika, 2018. – 2.800, 2023. – 3.200, a ove godine više je od 3.500 pripadnika, sa projekcijama da taj broj do 2028. naraste i na 5.000.