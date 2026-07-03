Nepoznate osobe bacile su Molotovljev koktel na automobil Slavka Slavkovića iz Rabovca, u blizini Lipljana, pokušavajući da zapale vozilo koje je bilo parkirano svega nekoliko metara od porodične kuće.

Njegov sin Miloš ispričao je da je oko 2.15 posle ponoći čuo eksploziju i odmah istrčao iz kuće.

– U dvorište su ušli nepoznati ljudi, bacili Molotovljev koktel na automobil i zapalili ga. Čuo sam eksploziju, u prvom trenutku nisam znao šta da radim, ali sam uspeo da ugasim požar i sprečim veću katastrofu – rekao je Miloš za Kosovo onlajn.

Dodao je da zbog mraka i brzine događaja nije uspeo da vidi napadače.

Policija obavila uviđaj

Porodica je o incidentu odmah obavestila policiju, koja je izvršila uviđaj.

Prema navodima Slavkovića, pripadnici policije pronašli su i izuzeli predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom napada, uključujući staklene i plastične flaše sa benzinom i salvetama.

Miloš kaže da se lično nije uplašio, ali priznaje da porodica oseća zabrinutost zbog svega što se dogodilo.

"Neću da napustim Rabovac"

Slavko Slavković poručio je da, uprkos incidentu, nema nameru da napusti svoje selo.

Podsetio je da je njegova porodica i ranije bila meta različitih incidenata.

– Krali su nam krave, zapalili njivu sa ječmom, mnogo se kralo po selu. Ne vidim zašto bi nekome smetale srpske registarske oznake. Nadam se da će policija pronaći odgovorne – rekao je Slavković.

Istakao je da za prethodne incidente, kako tvrdi, niko nije odgovarao.

Srpska zajednica u Rabovcu

Slavko Slavković otac je desetoro dece, od kojih četvoro i dalje živi sa porodicom u Rabovcu.

Prema njegovim rečima, u ovom mestu kod Lipljana nekada je bilo 56 srpskih domaćinstava, dok danas u selu živi još oko dvadesetak srpskih porodica.

Šta to znači?

Incident dolazi u periodu pojačanih tenzija na Kosovu i Metohiji. Policija je obavila uviđaj, a za sada nema informacija da su osumnjičeni identifikovani.

Šira slika

Bezbednosni incidenti u sredinama u kojima živi srpska zajednica na Kosovu i Metohiji povremeno izazivaju zabrinutost lokalnog stanovništva. Nadležni organi za sada nisu saopštili više detalja o ovom slučaju.

Izvor: Kosovo onlajn