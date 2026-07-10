Internet je prepun neobičnih trikova za čišćenje doma, a jedan od poslednjih koji je osvojio društvene mreže jeste korišćenje pene za brijanje za uklanjanje fleka sa dušeka. U brojnim viralnim snimcima korisnici tvrde da ovaj proizvod iz kupatila uspešno uklanja mrlje, ali da li je to zaista tako?

Prema rečima stručnjaka za čišćenje, odgovor je – da, ali samo u određenim situacijama. Pena za brijanje može biti efikasna protiv pojedinih vrsta fleka, pod uslovom da se koristi pravilno i da se ne očekuje da bude univerzalno sredstvo za čišćenje.

Zašto je trik postao toliko popularan?

Stručnjakinja za čišćenje Izabela Flores, suvlasnica kompanije Sparkly Maid San Diego, objašnjava da je popularnost ovog trika porasla jer je jednostavan, jeftin i ne zahteva kupovinu specijalizovanih sredstava.

Mnogi ga biraju jer im deluje bezbednije da na površini na kojoj spavaju koriste penu za brijanje nego jaka hemijska sredstva namenjena uklanjanju fleka.

Koje fleke pena za brijanje može da ukloni?

Ova metoda najbolje rezultate daje kod dve vrste zaprljanja:

fleka na bazi proteina, poput znoja, krvi, urina i drugih telesnih tečnosti;

masnih fleka koje nastaju od telesnih ulja, losiona ili hrane.

Posebno je efikasna kod žućkastih tragova koji se vremenom pojavljuju na dušecima usled znojenja i prirodnih masnoća kože.

Zašto pena za brijanje deluje?

Razlog se krije u njenom sastavu.

Klasična bela pena za brijanje sadrži surfaktante, blage alkohole, emulgatore i glicerin – sastojke koji se nalaze i u mnogim sredstvima za čišćenje tkanina i presvlaka.

Surfaktanti razgrađuju masnoće i pomažu odvajanju nečistoća od vlakana, dok denaturisani alkohol deluje kao rastvarač. Glicerin dodatno omekšava masne naslage i olakšava njihovo uklanjanje.

Prednost pene je i njena gusta tekstura, zbog koje sredstvo ostaje na površini fleke dovoljno dugo da deluje.

Kada ovaj trik neće pomoći?

Iako može biti koristan, pena za brijanje nije rešenje za sve vrste fleka.

Stručnjaci upozoravaju da uglavnom neće dati dobre rezultate kod:

fleka od crnog vina,

kafe,

čaja,

mastila,

boja.

Razlog je to što ove fleke sadrže pigmente i tanine koji se snažno vezuju za vlakna tkanine.

Kod krvi može pomoći samo ako je fleka sveža, dok su osušene i stare mrlje znatno teže za uklanjanje.

Kako pravilno očistiti dušek penom za brijanje?

Za ovaj trik preporučuje se obična bela pena za brijanje bez mirisa.

Treba izbegavati:

gelove za brijanje,

proizvode sa jakim mirisima,

pene koje sadrže dodatne hidratantne sastojke ili anestetike.

Kako savetuje Izabela Flores:

"Što je sastav čistiji, rezultati su bolji."

Koraci za čišćenje

Nanesite umerenu količinu pene direktno na fleku. Nežno utrljajte čistom krpom ili četkom sa mekim vlaknima. Ostavite da deluje 15 do 30 minuta, a kod starijih fleka do sat vremena. Uklonite ostatke vlažnom krpom i hladnom vodom, bez grubog trljanja. Površinu prebrišite rastvorom belog sirćeta i vode u odnosu 1:1 kako biste uklonili ostatke sredstva i neprijatne mirise. Ostavite dušek da se potpuno osuši pre vraćanja posteljine.

Najveća greška je nedovoljno sušenje

Flores upozorava da dušeci nisu napravljeni da upijaju velike količine vlage i da se njihovi unutrašnji slojevi veoma sporo suše.

Kako biste ubrzali sušenje, preporučuje se:

postavljanje ventilatora pored dušeka,

provetravanje prostorije ili korišćenje ventilatora na prozoru,

uspravno postavljanje dušeka, ako je moguće.

"Nemojte vraćati posteljinu na dušek koji je mokar ili hladan na dodir. Vlažan dušek prekriven čaršavom praktično je način na koji počinje stvaranje buđi", upozorava stručnjakinja.

Kako sprečiti nastanak fleka?

Iako ovaj trik može pomoći kada se fleke već pojave, stručnjaci ističu da je prevencija uvek najbolje rešenje.

Kako kaže Izabela Flores:

"Najbolja fleka je ona koje nema."

Njeni saveti uključuju:

korišćenje kvalitetne vodootporne zaštite za dušek,

tuširanje pre spavanja,

brzo uklanjanje prosutih tečnosti,

izbegavanje hrane u krevetu,

presvlačenje prljave odeće pre odlaska na spavanje.

Prilikom kupovine zaštite za dušek preporučuje se izbor modela koji je vodootporan, napravljen od prozračnih materijala poput bambusa, TENCEL-a ili mešavine pamuka i poliestera, može da se pere u mašini i poseduje sertifikate poput OEKO-TEX ili CertiPUR-US.