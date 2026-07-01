Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je kao skandaloznu, ali, kako je rekao, očekivanu presudu suda u Prištini da 36 Srba, koji su uhapšeni na Gazimestanu tokom proslave Vidovdana, moraju da plate novčane kazne u visini 700 evra u roku od 15 dana. "Oni koji ne poseduju tzv.kosovska dokumenta biće deportovani sa Kosova i Metohije. Takođe, njima će na tri godine biti zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju", podsetio je Linta u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

On je naveo da je hapšenje mladih Srba od strane Kurtijeve policije izvršeno bez ikakvog razloga i to na brutalan način izvrtanjem ruku, prebijanjem i nasilnim ugurivanjem u policijska vozila. U zatvoru su, navodi, doživeli fizičku i psihičku torturu. Kako je dodao, mnogi od njih imaju brojne povrede, podlive, modrice samo zbog toga što su pevali srpske nacionalne pesme. "Kurtijeva policija nastavlja smišljeno da sprovodi teror nad Srbima jer neće da se odreknu kosovskog zaveta i Kosova i Metohije", rekao je Linta.

Prema njegovim rečima, advokati privedenih Srba su istakli da su ovakvom sramnom presudom ugrožena njihova osnovna ljudska prava i pogaženi svi pravni principi. Navodi da uhapšeni Srbi nisu imali pravo da se brane jer niko nije saslušan niti su imali pravo da ulože žalbu. "U pitanju je jedan od mnogih dokaza da je pravosuđe u Prištini etnički motivisano i u funkciji antisrpskog režima Aljbina Kurtija čiji je cilj da se proteraju svi Srbi sa Kosova i Metohije.

Posebno je važno da Srbija snažno i dosledno stoji iza šikaniranih, maltretiranih i povređenih Srba i njihovih porodica i pomogne im finansijski, logistički i na svaki drugi način u narednom periodu u borbi za istinu, pravdu, ljudska prava a protiv bezakonja i terora nepriznatih prištinskih institucija", zaključio je Linta.