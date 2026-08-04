U Hrvatskoj vlada veliko interesovanje za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a među gradovima prednjači Vodnjan, gde se poljoprivrednici u velikom broju prijavljuju za nove parcele kako bi proširili proizvodnju.

Prema dostupnim podacima, u Istri je do sada u zakup dato više od 15.000 hektara državnog zemljišta, dok je najveće interesovanje upravo u Vodnjanu, gde je na raspolaganju još nekoliko stotina hektara obradivih površina.

Maslinarstvo kao ulaganje za buduće generacije

Među zainteresovanima je i jedan mladi maslinar iz Vodnjana koji već obrađuje oko 40 hektara državnog zemljišta, ali planira da proširi proizvodnju prijavom na novi konkurs.

Kako ističe, dugoročan zakup je od ključnog značaja, jer podizanje maslinjaka zahteva velika ulaganja u krčenje i pripremu zemljišta, dok prvi ozbiljniji rezultati dolaze tek posle više godina. Zbog toga maslinarstvo smatra ulaganjem koje koristi budućim generacijama.

Još skoro 1.000 hektara čeka zakupce

Gradonačelnik Vodnjana Igor Orlić rekao je da je u prethodna dva konkursa potpisano 390 ugovora, na osnovu kojih je dodeljeno oko 640 hektara državnog zemljišta.

Dodao je da je trenutno na raspolaganju još 926 hektara obradivog zemljišta u vlasništvu Hrvatske, pogodnog za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura, a prijave zainteresovanih poljoprivrednika prikupljaće se još narednih 40 dana.

Obrađena zemlja znači i veću bezbednost

Osim što doprinosi razvoju poljoprivrede, obrađivanje državnog zemljišta ima i dodatnu korist. Zapuštene parcele predstavljaju povećan rizik od požara tokom letnjih meseci, pa lokalne vlasti smatraju da njihovo stavljanje u funkciju doprinosi i većoj bezbednosti, ali i lepšem izgledu sredine, prenosi jutarnji.