Finale "Zvezda Granda" samo što nije počelo, a kako saznaje Alo, četiri člana stručnog žirija večeras neće prisustvovati velikom spektaklu.

Sa velikog finala će neki od mentora ipak izostati.

Sanja Vučić ne može da dođe na finale zbog zakazanih nastupa, a ovoga puta u finalnoj večeri se neće pojaviti ni Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili i Dara Bubamara koji takođe imaju obaveze, potvrđeno je za "Blic".

Snežana Đurišić će kasniti, ali će stići do proglašenja pobednika.

Redosled nastupa u velikom finalu:

Ivan Tolić (mentor Ceca)

Valentina Jović (mentor Ana Bekuta)

Midhat Keskin (mentor Sanja Vučić)

Anita Aleksić (mentor Dara Bubamara)

Adi Begić (mentor Ceca)

Minja Stanković (mentor Mili)

Damjan Vračar (mentor Sanja Vučić)

Milica Milovanović (mentor Snežana Đurišić)

Nenad Horvat (mentor Đorđe David)

Andreja Stojanović (mentor Snežana Đurišić)

Bojan Ilievski (mentor Đorđe David)

Mirjana Mitreva (mentor Đorđe David)

Lisdian Abreu de la Rosa (mentor Mili)

Mirsad Durmiši (mentor Keba)

Bubi Ademov (mentor Ceca)

Mina Mujkić (mentor Snežana Đurišić)

Mensur Abdijanović (mentor Dara Bubamara)

Anđela Nikšić (mentor Ana Bekuta)

Saša Stojaković (mentor Ceca)

Tamara Danilović (mentor Ceca)

Almir Mustafić (mentor Keba)

Elmedina Laličić (mentor Ana Bekuta)

Kako da glasate za svog favorita: Detaljno uputstvo po zemljama

Kako bi vaš glas bio važeći, potrebno je da u poruci pošaljete samo redni broj opcije, odnosno kandidata, na kratki broj namenjen za vašu državu. Pažljivo pratite sledeća uputstva jer svaki glas može biti presudan:

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