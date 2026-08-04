Ni 31 godinu nakon pogroma, ustaške akcije "Oluja", koji je zauvek obeležio naš narod kao najveći izbeglički narod u Evropi, napadi na Srbe ne prestaju. Hrvati nastavljaju da progone naše ljude na teritoriji koju su etnički očistili, ali njihovi apetiti se ne završavaju na Dunavu. Štaviše, oni se aktivno mešaju u unutrašnja pitanja Srbije i kroz podršku i koordinaciju blokadersko-terorističke sekte pokušavaju da zatru srpsko ime kao što su to uradili u srpskom Kninu, Benkovcu, Obrovcu i Glini.

Uprkos svemu, hiljade blokadera-terorista i ove godine se oduševljava na plažama gradova koje su izgradili Srbi, a danas ih tamo nema. Milione evra ostavili su dželatima da organizuju nove ustaše koji će s kamom u ruci da jure Srbe gde god da su.

Međutim, taj stokholmski sindrom i kompleksi koje gaje blokaderi-teroristi prema Hrvatima svoju kulminaciju su doživeli tokom obojene revolucije u Srbiji.

Na ustašku "pomoć", koja se ogleda u skrivanju begunaca koji su rušili ustavni poredak Srbije i izmišljali nepostojeće "zvučne topove" da bi u zemlji došlo do građanskog rata, blokaderi-teroristi odgovaraju izlivima emocija.

Najdraži gosti sekte koja nam zagorčava život su polovna šatorska pevaljka Severina i zlikovac u uniformi Crnih mambi, Tonino Picula.

Upravo taj zlikovac, koji je klao srpsku nejač po Baniji i Kordunu, streljao pred pripadnicima UNPROFOR-a i time se javno hvali, u jednom trenutku je pokrenuo političku ofanzivu protiv Srbije.

Blokaderi-teroristi, popularni "piculići", zahvaljivali su se svakom ustaši na toplim rečima i željama da Srbija i Srbi konačno propadnu i da ih ne podsećaju na Jasenovac i Oluju, dva strašna genocida istih zločinaca nad istim narodom.

Sve to začinili su veselim pesmicama najbolje hrvatske glumice sa brodova, koja je odmah postala zvezda onog dela Srbije koji svoju zemlju mrzi iz dna duše.

Svi ostali, oni koji nisu "piculići" ni "severinci", sve ovo vreme, a posebno danas, pale sveće i sećaju se 250.000 stradalnika koji su zauvek napustili svoja ognjišta u klasičnom etničkom čišćenju i genocidu.

Piculićima nikada neće oprostiti deca stradala na Petrovačkoj cesti u koloni koju je bombardovao ustaški MiG. Gledaju sa neba i pitaju se čime su zaslužili da ih njihovi sunarodnici izdaju i prodaju za zrno vlasti i ustaške krvave evre.

Ti evri namenjeni su trošenju na plažama Jadranskog mora gde i more miriše na srpsku krv, prolivanu mnogo puta u borbi za goli opstanak protiv naroda koji nema ni savesti ni časti.



Piculići tamo letuju i sve oko sebe ubeđuju kako nema lepšeg grada od Zadra, ali ne zato što su građevinu tamo lepe, već zato što tamo više nema Srba. A bilo ih je, puno, i naša kultura je izgradila sve te gradove, a danas u njima stoluju zločinci Ante Gotovina i njihovi potomci, kojih je 500.000 slušalo ustaškog zabavljača Marka Perkovića Tompsona.



Zaista, more je jako hladno nakon oluje, posebno one koja ubije srpsku decu i spali srpska ognjišta. Zato Srbi ne pune džepove svojih dželata, ali oni kojima su uzori Severina i Picula oduševljavaju se lepotama vrba koje su bile prepune Srba.

Da se "komšije" pitaju, genocidi nad Srbima bi se ponavljali na svakih 30 godina, jer iz njihovog ugla Srba nikada ne može da bude dovoljno malo, da nas ne bi posmatrali kao neprijatelja i pretnju.