U zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije Oluja prognano je više od 220 hiljada Srba, a više od 2,000 njih je ubijeno. Dan sećanja Srbija i Republika Srpska obeležavaju ove godine u Mrkonjić Gradu. U Republici Srpskoj je danas proglašen Dan žalosti ovim povodom. Među stradalim Srbima su bili civili, među kojima većinom žene i deca.

Hrvatske Oluju obeležava kao državni praznik - Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Centralna proslava je sutra u Kninu, a deo hrvatskih gradova slavlje, kako tvrde, ključne operacije u domovinskom ratu,započelo je već danas nizom manifestacija.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved čestitao je Dan pobede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu Oluje svim braniteljima, njihovim porodicama i hrvatskim domoljubima.

Medved je naveo da je Oluja bila "presudna za završetak Domovinskog rata, oslobađanje većine okupiranih teritorija i ponovno uspostavljanje teritorijalne celovitosti zemlje".

Pozvao je građane da godišnjicu proslave ponosno, istaknuto hrvatske zastave i čuvajući uspomenu na prošlost nastave da grade budućnost Hrvatske.

Povodom obeležavanja Dana pobede, delegacija Grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence na zagrebačkom Mirogoju.

"Okupili smo se kako bismo izrazili zahvalnost i odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebno poginulim i nestalim braniteljima koji su podneli najveću žrtvu u odbrani Republike Hrvatske", rekao je Tomašević i najavio da će sutra biti i u Kninu.

Svetom misom za domovinu i postavljanjem hrvatske zastave na Kosi toranj ispred crkve Uznesenja Blažene Device Marije, i u Rijeci je danas počelo obeležavanje 31. godišnjice Oluje. Tim povodom je i kolona bajkera prošla ulicama grada.

Večeras će udruženja navijača Plavo-beli otok upaliti 222 baklje na Krčkom mostu u čast braniteljima poginulim iz Primorsko-goranske županije.

Grad Split takođe danas i sutra obeležava VPA Oluju, između ostalog, i svečanim mimohodom, koncertom "Prljavog kazalištta" i prezentacijom Hrvatske vojske.

Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo je najavilo da će danas i sutra organizovati letačke aktivnosti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Dvodnevni program povodom dvostrukog državnog praznika i godišnjice zločinačke akcije Oluja obeležava i Dubrovnik, a tim povodom na Stradunu će biti prikazana virtuelna izložba Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik "Put u slobodu 1991.-1995.".

U Zadru će večeras biti održan koncert "Arbanasi od srca pesmom". Dan pobede muzikom obeležiće Gospić, Makarska, Hvar i Šibenik, gde će nastupiti pevac Marko Perković Tompson, prepoznat po promociji ustaštva na svojim nastupima.