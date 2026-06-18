Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon poslao iz Sankt Peterburga poruku Evropi.

- Postoji jedan narod u srcu Evrope, na Kosovu i Metohiji, koji strada zbog toga što su Srbi, zbog toga što su pravoslavci. Srbi nisu, nažalost, jedini hrišćani koji stradaju u svetu, ali su jedini u Evropi koji stradaju zbog svoje vere. Gubitak srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, bio bi gubitak ne samo za Srbiju i srpski narod, već i ukupno za celu evropsku civilizaciju i za čovečanstvo ukupno - objasnio je Gujon iz Rusije gde je započeo posetu sastankom sa predsednikom Komiteta za spoljne veze Sankt Peterburga, a glavna tema je bila kulturna saradnja.

Tokom posete Rusiji Gujon je položio venac na grob grofa Save Vladislavića, Srbina koji je bio ruski diplomata i najbliži saradnik ruskog cara Petra Velikog. U punoj sali bioskopa "Rodina" prisustvovao je i premijeri dokumentarnog filma o grofu Savi Vladislaviću. Dokumentarac je sinhronizovan na ruski jezik i kroz njega se prati život i delo Srbina iz Hercegovine.