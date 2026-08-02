"Videćete sutra na Kupresu sela naša, videćete skretanje za Vukovsko, tamo je i spomenik za borce Republike Srpske i stradale civile. I to staraca što ćete videti, svi su u crnini, nikada crninu nisu skinuli. U Vukovskom niko nije ostao, sve je pobijeno, u Čipuljiću gde smo imali 4000 Srba, nema ih 30. Ali da budem iskren, ima takvih mesta gde su i oni živeli, a sada ih ima neuporedivo manje. Rat je doneo svima nesreću," rekao je Vučić.

Vučić obilazi manastari zajedno sa predsednikom SNSD Miloradom Dodikom, a dočekao ih je episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.