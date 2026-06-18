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Novi izveštaj o tragediji Titana šokirao javnost: Otkriveni detalji koji su doveli do implozije podmornice!

Kanadski zvaničnici za bezbednost objavili su izveštaj o poslednjem putovanju podmornice Titan, koja je u junu 2023. godine implodirala tokom zarona ka olupini Titanika

 
Autor:  Milica Krstić
18.06.2026.12:58
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Novi izveštaj o tragediji Titana šokirao javnost: Otkriveni detalji koji su doveli do implozije podmornice!
Foto: Printscreen | Tviter
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U izveštaju se navodi da kompanija OceanGate nije dovoljno razumela rizike povezane sa gotovo netestiranom podmornicom, piše "Gardijan".

Podmornica od karbonskih vlakana duga 6,7 metara zaronila je u Atlantski okean u junu 2023. na putu ka olupini Titanika, ali je komunikacija prekinuta manje od dva sata kasnije. Nestanak je pokrenuo međunarodnu potragu.

Olupina Titana pronađena je nekoliko dana kasnije, čime je potvrđeno da je svih pet putnika poginulo u imploziji. U podmornici su bili britanski istraživač i pilot Hamiš Harding, britansko-pakistanski preduzetnik Šahzada Davud i njegov 19-godišnji sin Sulejman, francuski stručnjak za dubokomorsko ronjenje Pol-Henri Naržeole, kao i osnivač OceanGate-a Stokton Raš.

OceanGate je organizovao turistička putovanja do olupine Titanika, koji je potonuo 1912. godine nakon sudara sa santom leda. Olupina Titana pronađena je na gotovo 4.000 metara dubine, oko 640 kilometara od obale Njufaundlenda.

U izveštaju Kanadskog odbora za bezbednost u saobraćaju kao ključni uzroci nesreće navode se propusti u dizajnu i korporativna kultura kompanije. OceanGate se predstavljao kao pionir u razvoju podmornica od karbonskih vlakana za velike dubine.

- Nije postojao presedan za zaron podmornice od karbonskih vlakana sa ljudskom posadom u duboki okean, a kompanija je i interno i javno priznavala da njene operacije uključuju rizik - naveli su inspektori.

Urađena dva modela radi testiranja

Kompanija je izradila dva modela Titana u razmeri 1:3 kako bi testirala reakciju na pritisak, ali oba su zakazala na dubinama većim od one na kojoj se nalazi Titanik. OceanGate je potom izmenio dizajn, ali nije znao da se cilindar Titana oštećuje pri svakom izlaganju ekstremnom pritisku.

- Uobičajena inženjerska praksa bila bi izlaganje modela pune veličine velikom broju ciklusa testiranja, možda stotinama ili hiljadama - stoji u izveštaju.

OceanGate je sproveo relativno malo testova na konačnoj podmornici, pa nije bilo poznato koliko ciklusa pod ekstremnim pritiskom trup može da izdrži.

Izveštaj navodi da je dizajn Titana bio inovativan, ali da izgradnja i testiranje nisu pratili standardne inženjerske prakse. Pregled ostataka materijala trupa pokazao je strukturne nedostatke koji su mogli da naruše integritet podmornice.

Inspektori su naveli više situacija u kojima je podmornica mogla biti oštećena, uključujući sudar sa olupinom Titanika 2022. i snažan udar pri izranjanju nekoliko dana kasnije.

Titan je skoro godinu dana bio ostavljen na otvorenom, izložen vremenskim uslovima.

- Svaki put kada je struktura pod opterećenjem, mogu da se akumuliraju mala oštećenja. Što je veće opterećenje, to će se brže ta oštećenja gomilati - navodi se u izveštaju.

Šta je izazvalo imploziju

Iako je podmornica ranije uspešno obavila 13 zarona, istražitelji smatraju da su se slabosti u materijalu postepeno akumulirale. Procenjuju da je do implozije trupa došlo na dubini većoj od 3.000 metara.

Akustični sistem za praćenje, koji je trebalo da upozori posadu na mogući kvar, nije bio testiran tako da se potvrdi da će dosledno pružati dovoljno rano upozorenje. U izveštaju se navodi da sistem nije funkcionisao kako je bilo predviđeno.

Osim tehničkih nedostataka, inspektori su utvrdili probleme u donošenju odluka unutar OceanGate-a. U izveštaju se navode "grupno razmišljanje", pritisak ka jedinstvenom stavu i precenjivanje sposobnosti tima.

- Tokom poslovanja OceanGate-a zaposleni sa stručnim znanjem u specifičnim oblastima napuštali su kompaniju ili su bili otpušteni nakon što su izrazili zabrinutost u vezi sa bezbednošću ili izneli drugačija mišljenja od direktora - stoji u izveštaju.

Dodaje se da je pristrasnost potvrde uticala na donošenje odluka i upravljanje rizikom u vezi sa strukturnim integritetom Titana.

Rezultati izveštaja

U izveštaju se upozorava i na slabu regulaciju podmornica za dubokomorska putovanja. Navodi se da nije bilo spoljnog nadzora nad procenama rizika kompanije ni u jednoj od zemalja u kojima je radila.

Zbog ograničene razmene informacija, kanadsko ministarstvo saobraćaja često nije imalo ključne podatke o Titanu. Nakon zajedničke misije 2021. utvrđeno je da Titan nije sertifikovan, da je izgrađen od neuobičajenih materijala i da OceanGate nema osiguranje.

Kanadsko ministarstvo saobraćaja upozorilo je da bez promene politike postoji rizik da plovila i posade nastave da rade bez minimalnih zaštita, što može dovesti do nesigurnih uslova i smrtonosnih nesreća.

- Godinama pozivamo na jači regulatorni nadzor u pomorskom sektoru. Životi su ugroženi kada se bezbednosni propusti ne rešavaju - izjavila je predsednica Kanadskog odbora za bezbednost u saobraćaju Joani Marije.

(Alo.rs/The Guardian)

 

 

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