Odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što se njegov govor za godišnjicu "Oluje" najavljuje kao istorijski, Vučić je rekao da ne može da kaže da je to istorijski govor, ali da će biti nešto drugačije, i da će pokazati pijetet prema žrtvama zločinačke akcije hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine.

"Govoriću i o nekim stvarima u budućnosti, kako ja doživljavam i srpski narod i srpsku državu u budućnosti. Mislim da sam neko ko je najduže na vlasti u Srbiji, to je već više od 14 godina. Niko nema toliko iskustvo, i to u komadu. Ni Milošević sve da mu partijske pobede računate, a ne državne, bio je manje od toga. Niko nema toliko iskustvo, niko nije naučio sve ono lepo i najlepše o svom narodu kao ja, ali i stvari koje moramo da menjamo", kazao je Vučić u nedelju na Petrovačkoj cesti gde je položio venac u spomen na ubijene civile koje su gađale hrvatske snage na kraju zločinačke akcije hrvatske vojske i policije ''Oluja'', 7. avgusta 1995. godine.

Naveo je da će govoriti o pojedinim idejama za koje, kako je rekao, vidi da neki pokušavaju da ih proguraju u srpskom narodu i Srbiji.

"Kao što su nam progurali izmene Ustava, amandmane 1971. i Ustav 1974. godine, gde su nam konfederalizovali Jugoslaviju, tako nam sad ulaze stranci agenturno, preko svojih agenata, lažnih patriota, nacionalista i svih drugih, u priče o 'policentričnom' srpstvu, decentralizovanom srpstvu, konfederalnom srpstvu i svemu drugom", istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, govor će biti zanimljiv i nešto drugačiji.

"Biće pomalo idejno-ideološki, ali u smislu budućnosti Srbije i njenog napretka i srpstva u celini, malo drugačije obojeno. Sačekajte, samo još 48 sati je do tada ostalo", dodao je predsednik Srbije.

Vučić je poručio na narodnom skupu na Manjači u nedelju gde ga je, zajedno sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, dočekao veliki broj ljudi, da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način i da ''nikada više neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije''.

"Srbija ekonomski jača i snaži brže nego drugi u regionu. Velika stvar, i tek će se videti rezultati toga u budućnosti. Ali ima nešto važnije. Pre 14 godina seo sam sa predsednikom Dodikom, lako smo se dogovorili da obeležavamo različite stvari: od 'Oluje' za koju vlasti u Srbiji nisu smele da pomenu, ni da govore o strašnim zločinima počinjenim nad našim narodom, do proglašenja 15. septembra za Dan srpskog jedinstva, nacionalne zastave", rekao je Vučić.

Ono što je takođe dogovoreno, kako je rekao, to je očuvanje tradicije i negovanje kulture sećanja.

Vučić je istakao da nikada neće moći ''da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije''.

"I nikada više, ne samo da neće biti sankcija i blokada prema našem narodu. Mi pripadamo istom rodu. Mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće. Nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Nikada više neće moći da nas svađaju. Nikada više neće moći da nas rasturaju. Pomagaćemo i čuvaćemo Republiku Srpsku jednako kao i vi. Kao i Dejtonski mirovni sporazum. Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali ćemo takođe uvek i svakome da kažemo: Srbija je dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj, i ekonomski i na svaki drugi način. Mi se ne stidimo da kažemo: mi poštujemo sve druge, Republiku Srpsku volimo, i niko ne može da nam oduzme to pravo. I nikada nam to pravo neće oduzeti", poručio je Vučić.

Vučić je na Instagramu podelio i snimak sa Manjače.

"Na Manjači se i danas, kao i vekovima unazad, čuvaju vera, tradicija i zajedništvo našeg naroda. Poseta Crkvi Svetog proroka Ilije i viteško nadmetanje meštana bili su prilika da još jednom budem sa našim ljudima i da zajedno negujemo ono što nas vekovima povezuje", napisao je Vučić.

Kako je rekao, gde god naš narod živi, naša je obaveza da budemo uz njega, da čuvamo svoje korene i gradimo budućnost u miru, slozi i zajedništvu.

"Hvala na srdačnom dočeku! Živela Republika Srpska! Živela Srbija!", naveo je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima, sinoć je posetio Turističko-rekreativni centar ''Balkana'' kod Mrkonjić Grada zajedno sa predsednikom SNSD Miloradom Dodikom.

Njega su dočekali srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i više ministara u Vladi Srpske te načelnici opština iz jugozapadonog dijela Republike Srpske, kao i episkop bihaćko-petrovački Sergije, prenosi RTRS.

"Gde god naš narod živi, naša je obaveza da budemo uz njega, da čuvamo svoje korene i gradimo budućnost u miru, slozi i zajedništvu. Hvala na srdačnom dočeku", istakao je Vučić.

Predsednik Vučić danas nastavlja posetu Srbima na Kupreckoj visoravni, Janju i Bugojnu.