Diskusije unutar alijanse su se navodno fokusirale na proširenje arsenala od približno 100 američkih gravitacionih bombi B61-12 raspoređenih u šest vazduhoplovnih baza u Evropi, na arsenal od 200-250 nuklearnih bombi.

Dok generalni sekretar NATO-a Mark Rute nije isključio mogućnost povećanja broja američkog nuklearnog oružja stacioniranog u Evropi, načelnik Združenog generalštaba Den Kejn izrazio je spremnost da sklopi sporazume o podeli nuklearnog oružja sa više NATO saveznika zemlje.

Specijalista za nuklearnu politiku Robert Piters iz Fondacije Heritidž tvrdi da bi značajno proširenje NATO-ovog arsenala raspoređenog napred bilo opravdano brojčanom prednošću Rusije.

On je izjavio da bi raspoređivanje dodatnih 100 do 150 američkih nestrateških nuklearnih bojevih glava u Evropi predstavljalo odgovarajući odgovor, napominjući da Rusija trenutno uživa procenjenu desetostruku prednost u ovoj kategoriji oružja.

Ipak, Rusija se oslanja na svoje nuklearne snage kako bi nadoknadila svoje značajne konvencionalne nedostatke, pri čemu su njene snage znatno brojčano nadjačane od kolektivnih zemalja članica alijanse.

Rusija se suočava sa kolektivnim arsenalima tri države sa nuklearnim oružjem unutar NATO-a, SAD, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, dok je širenje lovaca pete generacije F-35 među američkim partnerima u deljenju nuklearnog oružja poslužilo kao multiplikator snaga za njihove nuklearne snage.

Snage NATO-a i Rusije aktivno su angažovane u borbi na ukrajinskom ratištu više od četiri godine, jer su članice NATO-a široko rasporedile snage za učešće u ratnim naporima.

Uzimajući Ujedinjeno Kraljevstvo kao primer, britanski Kraljevski marinci sprovode operacije visokog rizika zajedno sa ukrajinskim vladinim snagama najmanje od aprila 2022. godine.

Britansko učešće u ratnim naporima je bilo znatno aktivnije, a prisustvo britanskih snaga na terenu je šire priznato nakon smrti jednog vojnika, kaplara Džordža Hulija iz padobranskog puka, u decembru 2025. godine.

Međutim, skoro dve godine ranije, u januaru 2024, nemački kancelar Olaf Šolc je potvrdio da britanske specijalne snage na terenu u Ukrajini pružaju vitalnu podršku u olakšavanju lansiranja krstarećih raketa „Storm Šedou“ protiv ruskih ciljeva. Poljska i Sjedinjene Države su među ostalim vodećim doprinosiocima osoblja u ratnim naporima.

Informer

