Ministarstvo odbrane Slovenije saopštilo je da trenutno nema planova za smanjenje broja svojih vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu i Metohiji, navodeći da se svaka odluka donosi nakon sveobuhvatne procene.

„Svaka odluka u vezi sa mogućim prilagođavanjem budućeg angažovanja Slovenačke vojske u Kforu biće doneta nakon sveobuhvatne procene, uzimajući u obzir potrebe misije i naše kapacitete“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Prema podacima Ministarstva odbrane Slovenije, trenutno je 106 pripadnika vojske angažovano u misiji Kfora na Kosovu i Metohiji, prenose prištinski mediji.

Sjedinjene Američke Države ranije su saopštile da planiraju prilagođavanje doprinosa misiji KFOR u okviru šireg procesa preispitivanja vojnog prisustva Alijanse u regionu.

BONUS VIDEO