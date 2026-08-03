Predsednik u dvorištu kuće razgovara sa komšijama i okupljenim narodom.

Komšiju je tokom razgovora sa susedima sve vreme dozivao sused Šerif. On ga je preko ograde pozvao na rakiju.

- On je kupio od moje tetke kuću, čuvao ovo imanje, i u godinama kada to nije bilo jednostavno. Dobar komšija. Oni mogu da piju od ujutru do uveče i niko nije pijan.

- Ponosan sam na svoje komšije, mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu. Siguran sam da ćemo mnogo i dugo da živimo u miru i razmišljamo na drugačiji način. Kroz ovu kuću je prošlo 300 ljudi za dva tri sata i uglavnom su ljudi odavde poreklom ili su se ovde doselili.

Kako je predsednik konstatovao, jednom je otišao na rakiju na ogradi na komšijin poziv, i sused je sada uporan da takvo druženje ponove.

Predsednik se odazvao komšijinom pozivu.

Oni su nazdravili, na radost suseda Šerifa.

- Hvala ti na svemu komšija, živ mi bio - rekao je predsednik Vučić.