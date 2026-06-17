"Ako postoji izazov, nameravam da se borim u svakom izazovu za moje liderstvo. Ne mislim da bi trebalo da postoji izazov, jer mislim da je to loša stvar za zemlju", rekao je Starmer za BBC na samitu G7 u francuskom gradu Evijan.

Bivši britanski ministar zdravlja Ves Striting izjavio je ranije da bi bio spreman da pokrene pokušaj smene Kira Starmera sa funkcije predsednika Laburističke partije, da bi ga zamenio na mestu premijera već sledeće nedelje.

Starmer je za Skaj njuz, na marginama samita G7 u Evijanu, rekao da nije ljut niti ogorčen zbog spekulacija o namerama i pokušajima da bude smenjen sa funkcije predsednika Laburističke stranke.

"Ne, ne osećam ljutnju, ne osećam ogorčenost jer podsećam sebe da je neverovatna privilegija biti premijer Velike Britanije", istakao je Starmer.

On je kazao da to uključuje njegovo prisustvo na samitima poput G7, i mogućnost da "može da služi svojoj zemlji, i da se nosi se sa teškim pitanjima".

Na pitanje da li će se boriti protiv pokušaja da bude smenjen, Starmer je rekao da je to "ono što želi da uradi".

"I bio sam veoma jasan po tom pitanju. Da li prepoznajem da to znači da moramo da preokrenemo stvari? Da, prepoznajem. Ali to je ono što želim da uradim", kazao je Starmer, koji je dodao da je svestan loših rezultata koje su Laburisti ostvarili na nedavno održanim lokalnim izborima.