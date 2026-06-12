Kako je navedeno u saopštenju, prilagođavanje snaga biće sprovođeno postepeno, u skladu sa nacionalnim rotacijama i procenama na terenu, uz mogućnost promene odluke ukoliko se bezbednosna situacija pogorša.

Dodaje se da je od januara obustavljeno raspoređivanje rezervnih snaga u okviru KFOR-a, nakon više od dve godine kontinuiranih rotacija pojačanja.

NATO ističe da se raspored KFOR-a od 1999. godine redovno prilagođava u skladu sa promenama bezbednosne situacije na terenu, kako bi misija ostala operativno efikasna i u skladu sa svojim mandatom.

Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, američki general Aleksus Grinkevič, izjavio da je posvećenost NATO-a bezbednosti na Kosovu doprinela povećanju stabilnosti i naveo da trenutni uslovi omogućavaju optimizaciju veličine i rasporeda misije KFOR-a.

Istakao je da NATO ostaje u potpunosti posvećen Zapadnom Balkanu i da neće dozvoliti stvaranje bezbednosnog vakuuma.

U saopštenju je navedeno da NATO nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine kojim posreduje EU i poziva obe strane da se angažuju kako bi rešile preostala pitanja i postigle rešenje koje poštuje prava svih zajednica. Naglašava se da je to ključno za trajnu bezbednost na KiM i stabilnost u regionu.

Podsetimo, nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga u okviru misije Kfora na KiM pod vođstvom NATO za još godinu dana. Više o tome možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.