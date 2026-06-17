Glumica Tatjana Pletneva preminula je 15. juna u 48. godini, a njena porodica sada je suočena sa još jednim, surovim životnim udarcem jer nemaju sredstava da je isprate na večni počinak.

Izgubila je bitku sa rakom jetre sa kojim se hrabro borila poslednjih godinu dana. Njena 28-godišnja ćerka Alena sada se nalazi u bezizlaznoj situaciji. Na nju je pao težak teret organizacije sahrane, te je morala da prizna da joj je očajnički potrebna finansijska podrška javnosti.

Zbog teškog zdravstvenog stanja Tatjana poslednjih pola godine gotovo da nije radila. Iscrpljujuće lečenje, konstantni pregledi i pokušaji oporavka doslovno su istopili svu porodičnu ušteđevinu.

Za organizaciju najskromnije sahrane potrebno je više od 2 hiljade evra što je iznos koji je za njenu ćerku i porodicu sada apsolutno nedostižan.

Ono što posebno slama srce jeste način na koji je Tatjana nosila svoju bol. Uprkos zastrašujućoj dijagnozi, svoju agoniju krila je čak i od najbližih prijatelja i kolega.

Nikada se nije žalila, a kada bi okolina zabrinuto primetila da je drastično smršala, Tatjana bi se samo osmehnula i pronašla izgovor.

Kako bi prikrila bolest, zbijala je šale i govorila da je za njen novi izgled kriva nova ljubav! Izmišljala je priče o romansi sa muškarcem iz sveta avijacije ili vojske, samo da niko ne bi posumnjao kroz kakav pakao prolazi.

Uprkos svemu, do poslednjeg daha se nadala ozdravljenju, a u javnosti se uvek pojavljivala vedra i nasmejana.

BONUS VIDEO: