Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je Svetu Milkić iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača, što kako su naveli, ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe.

Ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Milkića, a kada je čovek prišao da zaštiti sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Kako se navodi, povređeni čovek je prebačen u bolnicu na ušivanje i saniranje povreda, a slučaj je prijavljen i policiji.

Predstavnici Kancelarije za KiM su na terenu i u kontaktu su sa porodicom Milkić i obići će ih da bi sa njima razgovarali i pružili im podršku.

- Porodica Ilić je domaćinska porodica koja nikoga ne provocira, a ovo nije prvi put da imaju problem sa ovim Albancem koji inače živi u blizini njihove kuće. Do sada ih je uglavnom verbalno napadao, a ovog puta i fizički nasrnuo na domaćina porodice i sa razlogom su sada zabrinuti za svoju bezbednost - navodi se u saopštenju.

Naglašeno je da se slučaj se događa u jeku izborne kampanje kada Aljbin Kurti i njegov saradnik Nenad Rašić svojim postupcima i retorikom podgrevaju politiku netrpeljivosti prema srpskom narodu, što stimulativno deluje na ekstremiste i izgrednike koji potom u Srbima vide legitimne mete.

"Zbog toga je još važnije da srpski narod na KiM pokaže slogu i jedinstvo, jer samo tako možemo da odolimo i odgovorimo svim izazovima i da se kroz legitimne predstavnike srpskog naroda oličene u Srpskoj listi borimo za prava i pravdu", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju