Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da zločini počinjeni nad Srbima i Romima u orahovačkom kraju tokom jula 1998. godine predstavljaju jedan od najtežih i najbrutalnijih događaja iz perioda sukoba na Kosovu i Metohiji.

Kako se navodi u saopštenju, između 17. i 22. jula 1998. godine kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac.

Prema podacima koje iznosi Kancelarija za KiM, posmrtni ostaci 46 žrtava kasnije su pronađeni u masovnim grobnicama, među kojima je bilo i 15 članova porodice Kostić iz Retimlja.

Kancelarija za KiM: Pravda još nije zadovoljena

U saopštenju se ističe da su na spomen-ploči u Velikoj Hoči uklesana imena 84 stradalnika sa teritorije opštine Orahovac koji su izgubili živote u periodu od 1998. do 2000. godine.

Kancelarija za KiM navodi da porodice žrtava i dalje čekaju pravdu i da mnogi odgovorni za zločine, prema njihovim tvrdnjama, nikada nisu odgovarali.

Istovremeno, u saopštenju se ocenjuje da događaji iz Orahovca predstavljaju početak etničkog čišćenja srpskog stanovništva sa prostora Kosova i Metohije.

Poziv da se žrtve ne zaborave

Kancelarija za KiM poručuje da je očuvanje sećanja na stradale važno kako bi se, kako navode, sačuvala istina o događajima iz tog perioda.

Dodaje se i da porodice žrtava i danas očekuju rasvetljavanje svih okolnosti zločina i procesuiranje odgovornih.

Obeležavanje godišnjice u Orahovcu predstavlja podsećanje na stradanje srpskih civila tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, ali i na činjenicu da brojni slučajevi nestalih i ubijenih još nisu dobili pravosnažni sudski epilog.

Rat na Kosovu i Metohiji ostavio je hiljade žrtava svih nacionalnosti, dok pitanje procesuiranja ratnih zločina i pronalaska nestalih osoba ostaje jedno od najosetljivijih pitanja u procesu suočavanja sa prošlošću i normalizacije odnosa u regionu.