Učitelj je pokušao da opljačka porodicu svog učenika i uhvaćen je na delu kod sefa u centru Moskve.

Prema policiji, dvadesettrogodišnji stanovnik Krasnojarska je podučavao tinejdžera i za to vreme je naučio raspored stana, navike porodice i lokaciju ključeva od sefa.

Rano ujutru, učenika je probudila buka. Njegov otac, odgovorivši na poziv svog sina, zatekao je „učitelja“ kod sefa kako drži kovertu. Čovek je pokušao da ubedi porodicu da je „samo svratio“, ali je incident snimljen video-nadzorom.

Ukradenih 1.040 evra vraćeno je vlasnicima. Protiv učitelja je pokrenut krivični postupak zbog krađe i preti mu kazna zatvora do šest godina.