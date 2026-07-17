Prema njihovim rečima, za produbljivanje saradnje neophodno je da sve institucije budu u potpunosti formirane i funkcionalne.

„Radujemo se strateškom dijalogu sa Kosovom* kada se za to steknu odgovarajući uslovi. Postoji odlična prilika za unapređenje bilateralnih odnosa u brojnim oblastima koje bi imale koristi od strateškog dijaloga, od energetike i sajber bezbednosti do odbrambene saradnje, razvoja infrastrukture i tehnološkog sektora. Takva produbljena saradnja zahteva da sve institucije vlasti budu u potpunosti formirane i funkcionalne“, navodi se u odgovoru portparola Ambasade SAD u Prištini za RTV21.

Iz Ambasade su podsetili da su Sjedinjene Američke Države u septembru 2025. godine na neodređeno vreme suspendovale strateški dijalog sa tzv. Kosovom zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima privremenih vlasti u Prištini.

„Kako bismo nastavili planiranje strateškog dijaloga, želimo da vidimo konkretne korake prelazne vlade ka ostvarivanju našeg zajedničkog cilja jačanja mira i stabilnosti kao osnove za zajednički ekonomski prosperitet, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova* prema kosovskim Srbima“, dodao je portparol Ambasade SAD.