Tamara Živić, meštanin Lapljeg Sela ispričala je da su deca videla nižeg čoveka u crnoj majici, koji je izašao iz kafića i počeo da puca.

- Videli su da je podigao ruku gore i da je krenuo da puca. Znači to su deca sve gledala. Mala deca, to nisu deca da kažete 15, 16, 17, 18 godina, ovo su deca koja su bila od pet godina pa nadalje. Čak sam videla i tri devojčice koje su u tom trenutku prolazile pored tog kafića i samo sam ih videla kako su počele da trče, da beže - rekla je ona.

Živićevaje ispričala da je u trenutku kada se začuo pucanj, sa jednogodišnjom bebom krenula ka školskom dvorištu, gde joj se već nalazila ćerka, jer se, kako je navela, svaki dan veliki broj dece tamo okuplja.

- Krenula je tolika panika da su deca i žene koja su bila tu krenuli da vrište i da beže. Ja sam počela da vrištim, da tražim svoje dete, da tražim svu decu koju znam. A oni su toliko bili uplašeni, toliko su bili pod pod panikom, pod strahom, da me niko nije čuo. Krenula sam ka njima i onda sam našla svoje dete. Onda sam našla i drugu decu sa kojom se moje dete igra - rekla je Živić.

Ona je istakla da bi zbog bezbednosti dece, ugostiteljske objekte u blizine škole trebalo zatvoriti.