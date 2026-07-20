Meštani Orahovca okupili su se jutros na liturgiji u crkvi Svete Nedelje u selu Brnjača nedaleko od Orahovca, povodom crkvene slave.

Po dolasku u crkvu, primetili su da na zvonari nema zvona.

Na teren je po pozivu ubrzo stigla i tzv. Kosovska policija. Slučaj je za sada nerazjašnjen.

U crkvi Svete Nedelje u Brnjači vernici se okupljaju dva puta godišnje, na Tominu Nedelju i na današnji praznik Svete velikomučenice Nedelje.

Na ova dva praznika se služi Sveta liturgija nakon koje sveštenik povede narod u litiju praćenom zvukom zvona. Na žalost okupljenih vernika, ovoga puta zvono nije zazvonilo.

(Radio Goraždevac)