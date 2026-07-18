Portparol Stejt departmenta izjavio je za Radio Slobodna Evropa da SAD ostaju posvećene saradnji sa Prištinom, ali da će strateški dijalog biti pokrenut tek kada budu stvoreni odgovarajući uslovi.

Među njima je, kako je navedeno, i ispunjavanje obaveza prema Srbima na Kosovu i Metohiji.

Američka administracija nije precizirala koje konkretne korake vlasti u Prištini treba da preduzmu, niti je navela rok za nastavak dijaloga.

Dijalog suspendovan još 2025. godine

Strateški dijalog između Vašingtona i Prištine suspendovan je u septembru 2025. godine.

Američka ambasada u Prištini tada je saopštila da su određeni potezi tamošnjih vlasti povećali tenzije i otežali saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Suspenzija je usledila nakon mera koje su vlasti u Prištini preduzele protiv srpskih institucija na Kosovu i Metohiji.

Istovremeno počinje dijalog sa Srbijom

Istog dana kada je Vašington ponovio uslove za nastavak razgovora sa Prištinom, pokrenuta je prva runda strateškog dijaloga između SAD i Srbije.

Kako je saopšteno, cilj tog procesa je unapređenje saradnje u oblastima bezbednosti, ekonomije, obrazovanja i spoljne politike.

Američka administracija navela je da će kroz ovaj dijalog dve zemlje raditi na ostvarivanju zajedničkih interesa i jačanju regionalne stabilnosti.

Poruka Vašingtona pokazuje da Sjedinjene Američke Države nastavak strateškog dijaloga sa Prištinom vezuju za ispunjavanje obaveza prema Srbima na Kosovu i Metohiji, dok istovremeno nastavljaju produbljivanje saradnje sa Srbijom.

Sjedinjene Američke Države poslednjih godina nastoje da kroz politički dijalog podstaknu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Pitanje prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji ostaje jedna od ključnih tema u odnosima Vašingtona i Prištine.

Izvor: Radio Slobodna Evropa, Stejt department