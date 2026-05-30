Tom prilikom objavio je novi video snimak na kome su kadrovi njegove istorijske posete Kini, o kojoj danima bruji region i koja je od neprocenjive važnosti za našu zemlju.

- Ova poseta je kruna moje karijere kao predsednika Srbije - napisao je predsednik u opisu.

Na snimku se smenjuju prizori sa Kineskog zida, brojnih obilazaka važnih kompanija i muzeja, te ono što je posebno privuklo pažnju svima - roboti kako igraju "Moravac".

Pored toga, predsednik Vučić ističe da je ponosan na sve što su uradili i postigli.

-Živelo čelično prijateljstvo, živela Kina i živela Srbija - poručio je Vučić.