Govoreći o rezultatima posete, Lazarevićeva je istakla da su utisci premašili očekivanja i da je značaj posete bio vidljiv kako kroz politički, tako i kroz ekonomski aspekt saradnje sa Kinom.

"Jednom rečju, zaista fantastično“, ocenila je ministarka.

Navela je da je tokom posete potpisano 23 sporazuma u prisustvu predsednika Srbije i Kine, kao i još deset dokumenata sa kineskim zvaničnicima, koji predstavljaju važnu pravnu osnovu za dalje unapređenje saradnje u brojnim oblastima.

Posebno je ukazala na ekonomski deo posete, tokom koje se srpska delegacija sastala sa predstavnicima 29 kineskih kompanija.

"Ukupno 1.650 novih radnih mesta će biti otvoreno na osnovu ovih ugovora i, kao što ste rekli, gotovo milijarda evra novih investicija“, rekla je Lazarevićeva.

Projekti usmereni ka oblastima od strateškog značaja

Prema njenim rečima, posebno je značajno što su novi projekti usmereni ka oblastima od strateškog interesa za Srbiju, pre svega automobilskoj industriji i primeni naprednih tehnologija.

Ministarka je podsetila da je u kineskim kompanijama u Srbiji trenutno zaposleno više od 38.000 radnika i kao primer navela kompaniju "Mint“, koja je najavila novi investicioni projekat.

"Ona trenutno zapošljava 4.100 radnika, a u poslednje tri godine povećala je broj zaposlenih u Srbiji“, navela je Lazarevićeva.

Kina kao globalni predvodnik razvoja

Govoreći o kineskom modelu razvoja, ocenila je da je Kina danas jedan od globalnih predvodnika u oblasti tehnologije i industrije.

"Definitivno pratimo i treba da se ugledamo na njih. Rad, rad i rad“, poručila je ministarka.

Osvrćući se na aktuelne ekonomske pokazatelje Srbije, Lazarevićeva je navela da je inflacija u aprilu iznosila 3,3 odsto i da je pod kontrolom uprkos spoljnim izazovima na globalnom tržištu.

Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, istakla je da je u periodu od januara do aprila izvoz Srbije dostigao 11,8 milijardi evra, što je rast od 8,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Skoro 70 odsto našeg ukupnog izvoza odnosi se na proizvode visoke prerade“, naglasila je Lazarevićeva, dodajući da među najvažnijim izvoznim tržištima ostaju Nemačka, Italija, Mađarska i Češka.

Ona je ocenila da takva struktura izvoza pokazuje da je Srbija na dobrom putu kada je reč o razvoju privrede i privlačenju investicija, uz dalje širenje mreže sporazuma o slobodnoj trgovini i jačanje izvoznih kapaciteta.