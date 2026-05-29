Na zvaničnom Tviter nalogu Ambasade Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji objavljen je poziv za otvaranje izložbe fotografija južnoafričke umetnice Katarine Kuper pod nazivom „Ranjivi i zaboravljeni ljudi – od Kosova i Metohije do Južne Afrike i Bliskog istoka“.
Otvaranje izložbe biće održano 4. juna 2026. godine u 18 časova u galerijskom prostoru KUNSTHouse H3o u Cirihu.
U fokusu stradanje Srba na Kosovu i Metohiji
Kako je navedeno, centralni deo izložbe čini serija fotografija nastalih tokom umetničkih poseta Kosovu i Metohiji 2016. i 2025. godine.
U crno-beloj tehnici, umetnica dokumentuje težak život srpskog stanovništva nakon sukoba krajem devedesetih godina, prikazujući svakodnevicu obeleženu raseljavanjem, gubitkom i borbom za opstanak.
Fotografije Srba sa Kosova i Metohije vizuelno su povezane sa prizorima drugih ugroženih zajednica širom sveta, uključujući Palmiru, Mozambik i Južnu Afriku.
Kako se navodi u najavi, slike prikazuju život koji se i dalje odvija u prostoru obeleženom gubitkom demografskog prisustva, institucionalne zaštite i kulturnog kontinuiteta.
Kustos izložbe profesorka iz SAD
Kustos izložbe i autor kataloga je dr Ida Sinkević, profesorka istorije umetnosti na koledžu Lafajet u Sjedinjenim Američkim Državama.
Uvodnu reč na otvaranju održaće Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije.
Izložba se organizuje pod pokroviteljstvom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije, u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji.
Komentari (0)