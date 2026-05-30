Negde piše Jugoslavija, negde samo Balkan, negde ništa. Ipak, naziv koji su Danci stavili na svoju kartu potpuno je šokirao javnost — jer od njih toliku neinformisanost niko nije očekivao.

Karta iz danske auto škole koja je razbesnela region

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija karte Evrope koja se nalazi u jednoj auto školi u Danskoj. Iako smo navikli da su uglavnom Amerikanci ti koji greše poziciju i ime naše zemlje, svi su bili iznenađeni što se ovakav propust desio upravo Dancima.

Iako je vazdušna linija između Kopenhagena i Beograda svega 1.300 kilometara, Danci su preko teritorije Srbije napisali samo jednu reč — Kosovo.

Fotografiju je neko snimio i podelio na društvenim mrežama, odakle je brzo stigla i do hrvatskih portala koji su je nazvali "urnebesnom". Karta je ubrzo postala viralna i izazvala burne reakcije širom regiona.

Komentari koji govore sve

Reakcije na internetu bile su podeljene - između smeha i besa.

"Non-stop vičemo i pišemo 'Kosovo je Srbija' i šta se dogodi? Auto škola iz Danske napravi ovakvu kartu i okači je na zid" — glasio je jedan od najdeljenih komentara, uz emotikone koji plaču od smeha.

Naravno, do šale nije bilo svakome. Pojedinci su se iskreno naljutili zbog ovakve greške, ali mnogi korisnici ipak izražavaju nadu da će Danci prepoznati svoj propust, ispraviti ga i na njemu bolje naučiti geografiju.

Geografija koja boli

Bez obzira na to da li je reč o neznanju ili nemarnosti, ovakve greške na zvaničnim kartama u obrazovnim ustanovama imaju težinu koja prevazilazi puku geografsku nepreciznost. Za mnoge građane Srbije, ovakvi prizori nisu ni smešni ni bezazleni — već podsećanje na borbu za međunarodno priznanje i identitet koji se i dalje osporava na raznim frontovima.